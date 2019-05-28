CNBC'nin haberine göre birleşme kararı bugün kamuoyuna duyurulacak. Habere göre 40 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak yeni Şirket'i Global Payments'ın CEO'su Jeffrey Sloan yönetecek.

Yeni Şirket'in yüzde 48 hissesi Total Systems Services hissedarlarına ait olacak.

CNBC'nin daha önce yayımladığı bir haberde, Global Payments'ın Total System Services'i yaklaşık 20 milyar dolar karşılığında satın alacağı belirtiliyordu.