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Global Payments ve Total System Services birleşiyor

Dünyanın önde gelen ödeme teknolojisi şirketleri Global Payments ve Total System Services birleşme kararı aldılar.

  • DHA
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CNBC'nin haberine göre birleşme kararı bugün kamuoyuna duyurulacak. Habere göre 40 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak yeni Şirket'i Global Payments'ın CEO'su Jeffrey Sloan yönetecek.
 
Yeni Şirket'in yüzde 48 hissesi Total Systems Services hissedarlarına ait olacak.
 
CNBC'nin daha önce yayımladığı bir haberde, Global Payments'ın Total System Services'i yaklaşık 20 milyar dolar karşılığında satın alacağı belirtiliyordu.

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