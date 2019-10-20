GMS operatörleri zirveyi paylaştı

Söz konusu dönemde en fazla yatırımı ise 1 milyar 522 milyon lirayla Turkcell gerçekleştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ‘İkinci Çeyrek Pazar Verileri’ raporundan yapılan hesaplamalara göre, nisan-haziran döneminde GSM şirketleri arasında en fazla net satış gelirini, abone sayısına paralel olarak Turkcell elde etti. Haziran ayı sonu itibarıyla 33.9 milyon aboneye sahip şirket, yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 860 milyon lira net satış geliri sağladı.

81.6 MİLYON ABONE

Turkcell’in ardından 3 milyar 331 milyon lira ile 25.3 milyon abonesi olan Vodafone ve 2 milyar 206 milyon lira ile 22.4 milyon aboneye sahip TTMobil geldi. Türk Telekom’un bu dönemdeki net satış geliri 2 milyar 834 milyon lira oldu. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla mobil pazarda abone sayısı 81.6 milyonu bulurken, 70.6 milyar dakika da ses trafiği kayıtlara geçti. Trafiğin büyük bir kısmını (yüzde 94.1) mobilden mobile giden trafik oluşturdu.Toplam ses trafiği yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4,6 artarak 69,1 milyar dakika oldu. Yılın ikinci 3 aylık döneminde ilk çeyreğe göre yüzde 2.3 azalışla toplam 16.3 milyon kısa mesaj atıldı. En fazla mesaj iletişimi sağlayan GSM şirketi, abone başı aylık 6 milyon 616 bin mesajla TTMobil oldu. Yılın ikinci çeyreğinde toplam 2 milyar 414 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Türk Telekom 397.8 milyon lira yatırım yaparken, en fazla yatırım gerçekleştiren şirket 1 milyar 522 milyon lira ile Turkcell oldu. TTMobil 208.2 milyon lira, Vodafone 285.5 milyon lira yatırıma imza attı.