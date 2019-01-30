Göbeklitepe bereketi

Köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli sayesinde ziyaretçilerin gözde merkezlerinden olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin, ‘Göbeklitepe Yılı’ sayesinde 2019’da “altın yılı”nı yaşayacağı öngörülüyor. Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, 2019’un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesi sayesinde sadece Şanlıurfa’da değil, başta Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin olmak üzere birçok kentte turizm açısından ‘altın yıl’ yaşanacağını söyledi. Çoban “Geçen yıl sektör olarak yoğun bir dönem geçirdik. Bu yıl ise hareketliliğin daha da artmasını öngörüyoruz. Şu an nisan, mayıs ayları için otellerde yer bulmak zorlaşıyor. 2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi de hem Şanlıurfa hem de bölgemiz için mutlu ve umut verici bir gelişme. Biz turizmciler olarak çok heyecanlıyız. Göbeklitepe sayesinde Güneydoğu Anadolu, turizmde altın yılını yaşayacaktır” dedi.

BÖLGE İÇİN FIRSAT

Çoban “Hükümetimiz ve yetkililerin yürüteceği çalışmalarla çok iyi bir yıl bizi bekliyor olacak. Bu anlamda bölgede turizmcilerin her anlamda yoğun bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz çünkü bu fırsatlar her zaman oluşmuyor. Göbeklitepe’nin UNESCO’ya alınması, ardından 2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi bir nevi piyango. Bu tarihi fırsatı kaçırmamalıyız. Turist patlaması yaşanacağı kesin ama bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın yanı sıra Diyarbakır, Gaziantep gibi birçok kentimize de katkı sunacaktır” diye konuştu.

DOLULUK YÜZDE 90

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Yöre Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız ise bölgede turizm sezonunun nisan, mayıs aylarında başlayarak kasıma kadar devam ettiğini belirterek “Özellikle ilkbahar ve sonbaharda bölgedeki otellerin doluluk oranları artacaktır. Bunu yapılan rezervasyonlardan da görebiliyoruz. Gaziantep ve Şanlıurfa’daki otellerdeki doluluk oranları yüzde 80-90’lara ulaştı” diye konuştu.