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Göbeklitepe bereketi

2019’un turizmde ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesi şimdiden bölgeye hareket getirdi. Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban “Şu an nisan, mayıs ayları için otellerde yer bulmak zorlaşıyor” dedi.

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Köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli sayesinde ziyaretçilerin gözde merkezlerinden olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin, ‘Göbeklitepe Yılı’ sayesinde 2019’da “altın yılı”nı yaşayacağı öngörülüyor. Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, 2019’un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesi sayesinde sadece Şanlıurfa’da değil, başta Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin olmak üzere birçok kentte turizm açısından ‘altın yıl’ yaşanacağını söyledi. Çoban “Geçen yıl sektör olarak yoğun bir dönem geçirdik. Bu yıl ise hareketliliğin daha da artmasını öngörüyoruz. Şu an nisan, mayıs ayları için otellerde yer bulmak zorlaşıyor. 2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi de hem Şanlıurfa hem de bölgemiz için mutlu ve umut verici bir gelişme. Biz turizmciler olarak çok heyecanlıyız. Göbeklitepe sayesinde Güneydoğu Anadolu, turizmde altın yılını yaşayacaktır” dedi.

BÖLGE İÇİN FIRSAT

Çoban “Hükümetimiz ve yetkililerin yürüteceği çalışmalarla çok iyi bir yıl bizi bekliyor olacak. Bu anlamda bölgede turizmcilerin her anlamda yoğun bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz çünkü bu fırsatlar her zaman oluşmuyor. Göbeklitepe’nin UNESCO’ya alınması, ardından 2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi bir nevi piyango. Bu tarihi fırsatı kaçırmamalıyız. Turist patlaması yaşanacağı kesin ama bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın yanı sıra Diyarbakır, Gaziantep gibi birçok kentimize de katkı sunacaktır” diye konuştu.

DOLULUK YÜZDE 90

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Yöre Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız ise bölgede turizm sezonunun nisan, mayıs aylarında başlayarak kasıma kadar devam ettiğini belirterek “Özellikle ilkbahar ve sonbaharda bölgedeki otellerin doluluk oranları artacaktır. Bunu yapılan rezervasyonlardan da görebiliyoruz. Gaziantep ve Şanlıurfa’daki otellerdeki doluluk oranları yüzde 80-90’lara ulaştı” diye konuştu.

Cannes’de dünyaya tanıtılacak 

Dünyanın lider mimari maket tasarım şirketi RJ Models, ‘tarihin sıfır noktası’ Göbeklitepe’nin maketini, bu yıl 12-15 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’e taşıyacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin maketinin hazırlanması için çalışmalarını sürdüren RJ Models, 2015 yılında yine MIPIM’de sergilediği 96 metrekarelik Yaşayan İstanbul Maketi ile büyük ses getirmişti. Video haritalama teknolojisinin kullanıldığı görüntü ve ses efektleriyle ziyaretçilere adeta şehrin 24 saatini yaşatan maket, İstanbul’un tanıtımında önemli bir katkı sağlamıştı. 

Gaziantep de umutlu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin her zaman bölgesel kalkınmadan yana olduklarını söyledi. Bu kapsamda bölgesel turizmin önemli olduğunu anlatan Fatma Şahin, şunları kaydetti:  “Bizim de Göbeklitepe kadar eski Dülük Antik Kentimiz var. Gaziantep olarak toplamda 5 antik kentimiz bulunuyor. Cumhurbaşkanımız, Göbeklitepe Yılı ilan ederken ‘bölgeyi ve Gaziantep’i de dahil ediyoruz’ demişti. Bu çok önemli çünkü bölgenin ihtiyacını gidermek açısından, otellerin yatak kapasitesi açısından gelen turistin ağırlanması açısından Gaziantep’in bu turizm projesinin içerisinde olması gerekiyor. Nasıl daha önce Zeugma’ya gelenler Şanlıurfa’ya gittiyse, şimdi Göbeklitepe’ye gidenler Gaziantep’e de geliyor.” 

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