Göbeklitepe Cannes yolcusu
Mimari maket tasarım şirketi RJ Models, bu yıl 12-15 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’e ‘tarihin sıfır noktası’ Göbeklitepe’nin maketini taşıyacak.
RJ Models, 2015 yılında yine MIPIM’de sergilediği 96 metrekarelik Yaşayan İstanbul Maketi ile büyük ses getirmişti. Şirket şimdi de Şanlıurfa’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin maketini hazırlıyor.
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