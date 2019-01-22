Göbeklitepe Cannes yolcusu

RJ Models, 2015 yılında yine MIPIM’de sergilediği 96 metrekarelik Yaşayan İstanbul Maketi ile büyük ses getirmişti. Şirket şimdi de Şanlıurfa’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin maketini hazırlıyor.