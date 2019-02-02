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‘Göbeklitepe’ dünyaya açılıyor

Köklü tarihi, doğal güzellikleri, kültür turizmindeki potansiyeli sayesinde ziyaretçilerin gözde merkezlerinden olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin, ‘Göbeklitepe Yılı’ sayesinde 2019’da yüksek sayıda turist ağırlaması bekleniyor.

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Konuyla ilgili görüş bildiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, Güneydoğu turlarının hem ülke turizmi açısında büyük önem taşıdığını aktararak 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ olarak kabul edilmesi önemli” dedi. Erdem, acentelerin desteğiyle Göbeklitepe’ye ilgiyi artıracaklarını söyledi. 

TERÖR İLE ANILMASIN 

Güneydoğu turlarının hem ülke turizmi açısında büyük önem taşıdığını aktaran Erdem, “Artık Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin terörle anılmasını istemiyoruz. Bugün o bölgelerde bir terör eylemleri görünmemektedir. Batı illerimiz ne ise doğu illerimiz de aynı durumdadır” dedi. 

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