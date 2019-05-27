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‘Göbeklitepe tanıtım yüzümüz olacak’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet’te verilen ve önceki gün 2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Şanlıurfa’ya gelen ‘Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’ ekibini, 11 Nisan Spor Salonu yanındaki kamp alanında ziyaret etti.

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Ardından ralli aracının şoför koltuğuna geçen Ersoy, sporcularla şehir turu attı ve yol boyunca vatandaşları korna çalarak selamladı. Turu Göbeklitepe’de tamamlayan Bakan Ersoy ve ralliciler, ören yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ersoy, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe’ye büyük önem verdiklerini belirterek, tanıtım için dünyanın dört bir yanında reklam kampanyaları yürüttüklerini ifade etti. Ersoy, bu yıl Türkiye’nin tanıtım temalarının merkezine Göbeklitepe’yi koyduklarını ve bunu sadece ‘Göbeklitepe Yılı’ olsun diye yapmadıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Göbeklitepe tarihin başlangıç noktası. Bu özelliğiyle bundan sonraki yıllarda da Göbeklitepe odaklı tanıtımlar yapacağız. Göbeklitepe Türkiye’nin tanıtım yüzlerinden biri olacak. Bunda da en önemli etken tarihin sıfır noktası olması. Tabii tanıtımı keyifli, eğlenceli organizasyonlarla yaptığınız zaman etkisi de çok büyük oluyor.”      

DENİZ, GÜNEŞ KUM GİTTİ 

Türkiye’yi bundan sonra daha çok kültür ağırlıklı tanıtmak istediklerinin altını çizen Ersoy  “Bu yıldan itibaren biz artık Türkiye’yi deniz, kum, güneş olarak tanıtmayacağız. Konaklama dışında gastronomiyi de vurgulayarak, tarihi ve kültürel yapıları da vurgulayarak tanıtacağız. Gastronomi bundan sonra tanıtımlarda öncelik tanıyacağımız noktalardan olacak” dedi.

Antalya’da mayıs ayı turist rekoru

Antalya Valisi Münir Karaloğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “25 Mayıs 2019, dün Antalya’ya hava yoluyla 76 bin 568 turist geldi. Bütün zamanların mayıs ayı gün rekoru” dedi. Havalimanı verileri kapsamında 25 Mayıs günü Antalya’ya dış hatlardan 363 uçak iniş yaptı. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü olarak bundan sonraki süreçte her gün yeni rekorlara hazır olunması gerektiğini ifade etti. POYD Başkanı Ülkay Atmaca ise, 2019’un başladığı gibi rekorlar ile devam ettiğini ifade etti. 

 

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