Göbeklitepe’de Erdoğan sevinci

Kentteki turizm ve konaklama sektörünün temsilcileri, Erdoğan’ın söz konusu programı dolayısıyla sevinç yaşıyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen, Başkan Erdoğan tarafından 2019’un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edildiğini hatırlatarak, “Erdoğan’ın arka fonunda dünya kültürel mirasının bulunması daha fazla dikkati çekecektir. Bu da turizm sektörü açısından önemli bir gelir olarak tekrar şehre yansıyacaktır” dedi.

TURİZME BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAR

Başkan Erdoğan’ın gelişi bölge turizmini de hareketlendirdi. Şanlıurfa’da 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Mehmet Sait Ertürk de özellikle tarihi ören yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın program yapmayı planlamasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Ertürk, “Cumhurbaşkanımızın Göbeklitepe’de program yapacak olması, tatil planı yapan binlerce kişinin gözünü Şanlıurfa’ya çevirmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu program turizm ve konaklama işletmecilerine ciddi manada katkı olarak dönecektir” diye konuştu.