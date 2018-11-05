Gökçeada Limanı özelleştiriliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TDİ’ye ait Gökçeada Kuzu Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesi pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma yoluyla da sonuçlandırılabilecek. Söz konusu liman bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle 36 yıllığına özelleştirilecek. İstekliler tekliflerini 21 Aralık 2018’e kadar verebilecek. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamayacak.