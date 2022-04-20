Çarpıcı analiz! ABD ekonomisi alarm veriyor

Dünya basınının son iki yıldır Kovid-19 ile birlikte manşetlerinden düşürmediği yüksek enflasyon, ABD'de de hayatı zorlaştırmaya devam ediyor.

Son 41 yılın en yüksek yıllık enflasyon oranına ulaşan ABD, hayat pahalılığının önüne geçmek için peş peşe ekonomik paketler açıklıyor.

Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius yayınladığı araştırma raporunda, ABD Merkez Bankası'nın (FED) ülkede resesyona neden olmadan enflasyonu soğutmaya yetecek kadar para politikasını sıkılaştırma konusunda zor bir görevle karşı karşıya kalacağını yazdı.

Analist, önümüzdeki iki yıl içinde resesyon olasılığının yaklaşık yüzde 35 olarak göründüğünü belirtti.

Rapora göre, FED'in ana zorluğu, bol miktarda iş arzı, ancak azalan işgücü talebi arasındaki boşluğu daraltmak olduğu vurgulanıyor.

Hatzius, FED'in ayrıca, işsizliği keskin bir şekilde artırmadan finansal koşulları yeterince sıkılaştırarak, yüzde 2'lik enflasyon hedefine uygun bir hızda ücret artışını yavaşlatması gerektiğini ekledi.

Yumuşak bir inişin başarılmasının zor olabileceğini, ABD'deki işçi-işçi açığında tarihsel olarak büyük düşüşlerin yalnızca durgunluk dönemlerinde meydana geldiğini söyleyen Hatzius, "Bu tarihsel modeller ele alındığında, FED'in yumuşak bir iniş için zorlu bir yol ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor." dedi.

Hatzius'a göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 14 ekonomik sıkma döngüsünden 11'i, takip eden iki yıl içinde yerini resesyona bıraktı.

Öte yandan Hatzius, önümüzdeki 12 ay içinde ABD'de resesyon olasılığını yaklaşık yüzde 15 olarak tahmin ediyor.

Star Gazetesi