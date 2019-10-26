Göller Ekspresi yeniden yaylarda

Isparta- İzmir hattındaki seferleri sağlayacak Göller Ekspresi’nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor. Isparta- İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor. Turhan, Göller Ekspresi’ni kullanacakların aradaki farkı görerek demir yolu ulaşımında nereden nereye gelindiğini fark edeceklerini belirterek, “Artık Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmet vermeye devam edecek. Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak. Kimse İzmir’e, Denizli’ye, Burdur’a, Aydın’a giderken otobüs bileti bulamadığı için endişelenmeyecek. Heyecan verici bu hizmetin Göller Ekspresi’nin başta Isparta’ya ve Ispartalı hemşehrilerimiz olmak üzere bölgemizde bu hizmetten faydalanacak olanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. İnsanların Isparta’nın değer ve güzelliklerine daha konforlu, güvenli ve kısa sürede ulaşması için büyük projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turhan, Isparta’nın ulaşım ve iletişim yatırımları için bu güne kadar 2.5 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını bildirdi.

HIZLI TREN DE GELECEK

Turhan, Isparta’yı saate 200 kilometre hıza ulaşan trenle tanıştırmayı hedeflediklerini, ayrıca Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya Hızlı Tren Projesi’ni gündeme aldıklarını söyledi.