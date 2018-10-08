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Google 3.3 milyar sterlin ceza ile karşı karşıya

Google, Birleşik Krallık´ta 'Kişisel Verilerin Korunması Yasası'nın dördüncü maddesini ihlal ettiği için 3.3 milyar sterlin ceza ile karşı karşıya kalabilir.

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Google, 2011 yılı Haziran ve 2012 yılı Şubat ayları arasında, Apple´ın Safari adlı programındaki bir açığı kullanarak milyonlarca kullanıcıya ait verileri toplama suçundan yüksek mahkeme karşısına çıkacak.
 
Söz konusu yasanın 13. Maddesine göre, kullanıcılar, verileri çalındığı takdirde tazminat talebinde bulunabilirler. Yüksek mahkemenin suçlu bulması durumunda Google´ın ödeyeceği ceza, her kullanıcıya 750 sterlin ödenmesi durumunda, toplamda 3.3 milyar sterline ulaşıyor.
 
Görevlilerin, Google´ın ihlallere 2012 yılının Şubat ayından sonra devam ettiğini tespit etmesi halinde verilecek ceza, şirketin yıllık kazancının yüzde 4.0´üne ulaşacak.
 
Google, daha önce de Avrupa Birliği´nin (AB) kullanıcıların konumlarını izinsiz izleme suçundan açtığı, 3.8 milyar sterlinlik bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı.
 

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