Google AB'nin 4.34 milyar euro cezasını temyiz etti Google, AB Komisyonu'nun Android mobil işletim sistemini rakiplerini engellemek için kullandığı savıyla üç ay önce verdiği 4.34 milyar euro (5 milyar dolar) 'tekelle mücadele cezasını' dün temyiz etti.