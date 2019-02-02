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Göstergeler baharı müjdeliyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, ‘Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme 13. Toplantısı’ öncesinde yaptığı açıklamada, piyasaların sakinleştiğini, her şeyin beklentiler doğrultusunda olduğunu söyledi.

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VERİLER GÜÇLÜ GELİYOR

Faiz oranlarının düştüğüne, döviz kurunun daha stabil seyrettiğine işaret eden Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu: “Enflasyon beklenenden daha iyi bir durumda. Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Bütçede, cari açıkta bunların hepsini görüyoruz. Bunlar, gerek reel sektöre gerek bize daha iyi bir faaliyet ortamının olduğunu gösteriyor. Daha iyi bir faaliyet ortamında öncü göstergeler de baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor. Reel sektör ve onu desteklemek için bankacılık sektörü baharın ivedice gelmesi için dün olduğu gibi bugün ve yarın da üzerine düşeni yapacaktır. Bankacılık sektörü güçlüdür, deneyimlidir. Bunu Türkiye’yi büyütenlerle paylaşmaktan haz ve mutluluk duyuyoruz.” 

DESTEK DEVAM ETMELİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Tarihimizde bir ilki yapıyoruz. Reel ve finans sektörü hep beraber Anadolu’yu dolaştık. Aslında bu bizim, birbirimizin ayrılmaz bütünü olduğumuzun en güzel somut göstergesiydi” diye konuştu.Hisarcıklıoğlu, banka genel müdürleri ve yardımcılarının bu kapsamda sahaya indiklerini, reel sektör ve bankacıların ‘aynı masada’ olduğuna dikkati çekerek, “Bu aslında birbirimizi daha iyi anlayacağımızı, geleceğimiz açısından da umut verici bir gelişme olduğunun en somut göstergesi. Ortak çözümleri hep beraber geliştiriyoruz. Yine bu sıkıntılı süreci de birlikte atlatacağımızın en somut göstergesi. Biz aynı geminin içindeyiz. Eğer reel sektörde sıkıntı olursa finans sektöründe sıkıntı olur, Onun için de finansmana erişimi açık tutmamız lazım” ifadesini kullandı” diye konuştu.

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