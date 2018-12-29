Göstergeler düzelecek kredi notu iyileşecek

Ekonomistler, 2019 yılında enflasyon ve cari açıkta gerilemenin süreceğini, yılın ikinci yarısında büyümenin belirginleşeceğini ve kredi derecelendirme şirketlerinden kredi notu artışı beklenebileceğini söyledi. Ekonomistlere göre cari açık gelecek yıl 16 milyar dolara kadar inecek. Enflasyon ise yüzde 15’ler seviyesine düşecek.

NOT ARTIŞI BEKLENTİSİ

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, yurt içinde yeni programa uygun ekonomi politikalarının uygulanmasıyla, büyümenin potansiyelin altında ancak cazibesini koruyarak sürdürmesini beklediğini söyledi. Son iki yıldır yükselişte olan ve bu yıl hızlanan yıllık enflasyonun ise, 2019 yılında yavaşlama gösterecek dinamiklere sahip olduğunu vurgulayan Tokalı, bu yıla hakim olan “ılımlı güçlü dolar” temasının gelecek dönemde “ılımlı zayıf dolar”a dönüşebileceğine dair beklenti, çıktı açığı, küresel gıda enflasyonu ve enerji fiyatlarının dezenflasyon süreci açısından yardımcı unsurlar olduğunu dile getirdi. Banu Kıvci Tokalı, “Son iki yıldır arka arkaya indirim kararlarıyla ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin altına gelmiş olan kredi notumuzda iyileşme sürecinin de başladığına tanık olabiliriz” dedi.

POZİTİF AYRIŞIRIZ

Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer ise Yeni Ekonomik Program’ın (YEP) ruhuna uygun bir şekilde 2019 yılının dengelenme, disiplin ve değişim yılı olacağını beklediklerini söyledi. Bu doğrultuda büyüme ve cari işlemler açığının 2018’e kıyasla daha düşük olmasını ve bu sayede enflasyonun da gerileyerek yatırımcı algısını iyileştirebileceğini öngördüklerini dile getiren Sözer, “Küresel ekopolitik arenadaki kırılganlıklar riskleri canlı tutarken, müzmin durgunluk koşullarının sürmesi, aşırı değersiz TL ve yüksek TL cinsi faiz hadleri ışığında Türkiye ekonomisinin 2019’un ikinci yarısından itibaren dünya ekonomisinde pozitif ayrışacak ülkeler arasında yer alacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

CARİ AÇIK DÜŞER

QNB Finansinvest Baş ekonomisti Burak Kanlı da bu yılın genelinin yüzde 3 civarı büyüme, yüzde 21 seviyesinde enflasyon ve 30 milyar dolar dolayında cari açık ile kapatılacağını dile getirdi. Kanlı, 2019 yılına ilişkin beklentilerini ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Büyümennin yüzde 1 civarında olmasını bekliyorum. Enflasyon ilk yarıda yüzde 20’ler civarında seyrettikten sonra ikinci yarıda yüzde 15’lere doğru düşecek. Cari dengedeki iyileşme ise önümüzdeki yıl da bizimle birlikte olacak.”

DENGELEME YILI

Garanti Bankası Yardımcı Başekonomist Seda Güler Mert, 2018’de oldukça zorlu bir dönemden geçtik belirterek, “Bu açıdan, 2019’un Türkiye için bir dengelenme yılı olacağı gibi, finansal değişkenler açısından da bir düzeltme yılı olabileceğini düşünüyoruz” dedi. Mert 2019’un yüzde 16’ya yakın bir enflasyonla bitirilebileceğini dile getirdi. Mert, bu yılın 30 milyar doların altında cari açıkla bitirebileceğini, gelecek yıl ise açığın 16 milyar dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti.