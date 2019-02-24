'Göstergeler olumlu hava artık açılıyor'
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, öncü göstergelerin ‘hava’nın açılmakta olduğunu gösterdiğini söyledi. Aydın “Son 1.5 aydır fevkalade bolluğa ve rahat bir likiditeye sahibiz. Türkiye’ye tekrar sermaye akımı başladı” dedi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ekonomideki öncü göstergelerin ‘hava’nın açılmakta olduğunu gösterdiğini söyledi. Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen ‘20. Sinerji Toplantısı’na katılan Aydın “Ekonomiye cemre düştü, başlıklı bir haber yapıldı. Ben böyle bir hal göremedim. Rakamlar da bu yönde. Sizin fikriniz nedir?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Biz, öncü göstergeleri görebiliriz. Ne kadar önümüzü görüyorsak ayağımızı ona göre gaza yüklüyoruz. Öncü göstergeler, havanın açılmakta olduğu, verilen tepkilerden de olumlu seyir gösterdiği yönünde. Çok değil, son 15 günde. Bu, sizin kapıya henüz gelmemiş olabilir ama buna emin olun, samimi olarak söylüyorum. Cemre mi düştü, hava mı açıldı, biz gelecekten ümitliyiz, onu müjdeleyelim.”
İYİLEŞME GÖRÜYORUZ
Aydın, Türkiye’deki bankacılık sisteminin milli gelirin üstünde olduğunu ve Türkiye’nin ekonomik zorlukları aşacak güce sahip olduğunu vurgulayarak “Küresel piyasalar ve gelişmeler, son dönemde bizi bu konuda destekliyor. Yaşaya yaşaya iç ve dış şoklara son derece dirençli hale geldik. Panik yapmıyoruz. Üç ayda kurda, devletin borçlanmasında, uluslararası arenada, CDS’lerde, rezervlerde son derece olumlu gelişmeler görüyoruz. Bu kadar hızlı tepki veren başka bir ekonomi yok. Bizde var. Bugün artık düne nispetle çok net önümüzü görüyoruz. Beklentilerde fevkalade olumlu iyileşmeler görüyoruz. Siyasi irade, ekonomi yönetiminin bir tek hedefi var, büyüme odaklı bütün şartları zorluyor. Bu uygulamaların hayata geçmesi için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor” dedi.
SERMAYE AKIŞI BAŞLADI
Total kredi miktarının artıya geçtiğine dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti: “Bugün, Allah’a hamdolsun son 1-1.5 aydır fevkalade bir bolluğa, rahat bir likiditeye sahibiz. Türk bankacılık sisteminde öz kaynağımızda, likitte problemlerimiz vardı ama dengelenme ve disiplinle, yeni ekonomi programıyla şu anda likitte de ciddi bir artışa sahibiz. Türkiye’ye tekrar sermaye akımı başlamıştır. Alınan önlemlerle devletin edimlerini yerine getirmesi, daha az borçlanıyor olması, Türk bankacılık sistemini rahatlatmıştır.” Son yıllarda hiç olmadığı kadar iç ve dış şoklarla karşı karşıya kalındığını belirten Aydın, “Bu şokları yöneten bir ekonomide, her şeyi bir öncekine nispetle daha iyi şekilde sürdürebilmek, çok ciddi istikrarı gerekli kılıyor. Jeopolitik risklerimizi herkes biliyor. En büyük komşumuz ile Amerika arasındaki sorunlar, bizim ekonomik gidişatımızı yakından ilgilendiriyor” diye konuştu.
Negatif gidişat bitti
Hüseyin Aydın “Likiditemiz olunca üstüne oturacak halimiz yok. Onu bireylere ve firmalara kullandırmamız gerekiyor. Bu, hemen kredilerde bir toparlanmaya vesile oldu. Artık kredilerdeki negatif gidişat bitmiştir. Son 10 gündür krediler, pozitif gidiyor. Hem de temel altyapı yatırımlarda geriye dönük yatırımlar olduğu halde” dedi.
Kaynakları çarçur etmedik biz ticaret yapıyoruz
Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi için Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan anlaşmada son durumun sorulması üzerine Hüseyin Aydın şunları söyledi: “Biz zaten spor kulüpleriyle çalışıyoruz. Bir tek ben çalışmıyorum. Bir sürü banka var. Ne vermişsek vermişiz, hepsini piyasa koşullarında vermişiz. Spor, bir ekonomidir. Bein Sports’un Türkiye’deki yayına verdiği miktar, 500 milyon dolar. Futbol, bir ekonomidir, endüstridir. Biz, bu ekonominin ayakta kalmasını istiyoruz. Üç büyük kulübün yıllık geliri 600 milyon lira. Nakit akışlarında bozukluk var, teminatta sıkıntı yok. Biz, nakit akışlarını düzenlemek istiyoruz. Sadece biz değil, TFF, UEFA, müşteri de istiyor. Yüzde 8 ile bir kredi yapılandırması, kimseyi de ülkenin kaynaklarını çarçur falan etmedik. Biz ticaret yapıyoruz.”
IMF’ye gerek yok paramız pulumuz var
Aydın medya şirketlerine verilen krediler konusunda “Ben iki medya finanse ettim. Biri Halkbank’ta, biri de Ziraat Bankası’ndayken. Medya, ticari bir iş değil mi? Türkiye’de 500 milyon doları IMF’den borç alıp dört sene iktidarda kalınıyordu. Ben 700 milyon dolarla kredi yapıyorsam bu, ülkenin ve Ziraat’in gücüdür. Ben kimseden kısmadım ki” dedi. Aydın, Ziraat’in Türkiye dış ticaretinin yüzde 14’lük bölümünü tek başına karşıladığını vurgulayarak “Paramız vardı, verdik. Teminatlarımızı da aldık. Adam bir tek medya işi yapmıyor. Petrol, gaz, bir sürü şey var. Teminatlarından hepsini de alıyor olacağız. Kimsenin bir sıkıntısı olmasın. İlgili medya grubu, Türkiye’nin çok saygın özel bankalarıyla da çalışıyor. Türkiye’de ticaret yapıyorsanız çalışmanız gerekiyor. Türkiye’nin IMF ile hiçbir işi yoktur. Sadece Halkbank’ın ilk üç ayda esnafa dağıttığı kredi 10 milyar. Yani IMF’ye gidecek halimiz yok, paramız pulumuz var.”
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