'Göstergeler olumlu hava artık açılıyor'

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ekonomideki öncü göstergelerin ‘hava’nın açılmakta olduğunu gösterdiğini söyledi. Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen ‘20. Sinerji Toplantısı’na katılan Aydın “Ekonomiye cemre düştü, başlıklı bir haber yapıldı. Ben böyle bir hal göremedim. Rakamlar da bu yönde. Sizin fikriniz nedir?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Biz, öncü göstergeleri görebiliriz. Ne kadar önümüzü görüyorsak ayağımızı ona göre gaza yüklüyoruz. Öncü göstergeler, havanın açılmakta olduğu, verilen tepkilerden de olumlu seyir gösterdiği yönünde. Çok değil, son 15 günde. Bu, sizin kapıya henüz gelmemiş olabilir ama buna emin olun, samimi olarak söylüyorum. Cemre mi düştü, hava mı açıldı, biz gelecekten ümitliyiz, onu müjdeleyelim.”

İYİLEŞME GÖRÜYORUZ

Aydın, Türkiye’deki bankacılık sisteminin milli gelirin üstünde olduğunu ve Türkiye’nin ekonomik zorlukları aşacak güce sahip olduğunu vurgulayarak “Küresel piyasalar ve gelişmeler, son dönemde bizi bu konuda destekliyor. Yaşaya yaşaya iç ve dış şoklara son derece dirençli hale geldik. Panik yapmıyoruz. Üç ayda kurda, devletin borçlanmasında, uluslararası arenada, CDS’lerde, rezervlerde son derece olumlu gelişmeler görüyoruz. Bu kadar hızlı tepki veren başka bir ekonomi yok. Bizde var. Bugün artık düne nispetle çok net önümüzü görüyoruz. Beklentilerde fevkalade olumlu iyileşmeler görüyoruz. Siyasi irade, ekonomi yönetiminin bir tek hedefi var, büyüme odaklı bütün şartları zorluyor. Bu uygulamaların hayata geçmesi için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor” dedi.

SERMAYE AKIŞI BAŞLADI

Total kredi miktarının artıya geçtiğine dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti: “Bugün, Allah’a hamdolsun son 1-1.5 aydır fevkalade bir bolluğa, rahat bir likiditeye sahibiz. Türk bankacılık sisteminde öz kaynağımızda, likitte problemlerimiz vardı ama dengelenme ve disiplinle, yeni ekonomi programıyla şu anda likitte de ciddi bir artışa sahibiz. Türkiye’ye tekrar sermaye akımı başlamıştır. Alınan önlemlerle devletin edimlerini yerine getirmesi, daha az borçlanıyor olması, Türk bankacılık sistemini rahatlatmıştır.” Son yıllarda hiç olmadığı kadar iç ve dış şoklarla karşı karşıya kalındığını belirten Aydın, “Bu şokları yöneten bir ekonomide, her şeyi bir öncekine nispetle daha iyi şekilde sürdürebilmek, çok ciddi istikrarı gerekli kılıyor. Jeopolitik risklerimizi herkes biliyor. En büyük komşumuz ile Amerika arasındaki sorunlar, bizim ekonomik gidişatımızı yakından ilgilendiriyor” diye konuştu.