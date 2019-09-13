27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6646
  • 6,275
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Gözler 1 Ekim'de: Milyonlarca emeklinin maaşı değişebilir

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2000’den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur’lularla kurum farkı nedeniyle maaşı düşük kalan memur emeklilerinin intibak umudu sürüyor.
 
Meslektaşına göre düşük maaş alan memur emeklileri de, kurum farkı kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000’den önce emekli olan 2 milyon kişiye yapılan intibak zammı, 2000 ve sonrasında emekli olanları da beklentiye sokmuştu. Bunun için yargı süreci başlatılmış; Anayasa Mahkemesi ise Meclis’i adres göstermişti. Emekliler, intibak için Meclis’in açılacağı 1 Ekim’i bekliyor. Eğer intibak çıkarsa, 5 milyon emeklinin maaşı değişecek. 
 
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşıyor. 
 
HER AY İLAVE ÖDEME 
 
Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.
 
(Güneş)

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TEM'de feci kaza: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı

TEM'de feci kaza: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı

Radamel Falcao sahne alıyor

Radamel Falcao sahne alıyor

İstanbul Havalimanı’na ‘Acil Müdahale Timi’

İstanbul Havalimanı’na ‘Acil Müdahale Timi’

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

İmamoğlu'ndan yöneticilerine 'huzur hakkı' adı altında ballı maaş

İmamoğlu'ndan yöneticilerine 'huzur hakkı' adı altında ballı maaş

Beylikdüzü’nde lüks sitede hemşirenin sır ölümü

Beylikdüzü’nde lüks sitede hemşirenin sır ölümü

Hint zindanları Müslüman dolu

Hint zindanları Müslüman dolu

5 yılda 1.5 milyon konut dönüşecek

5 yılda 1.5 milyon konut dönüşecek
 

POPÜLER HABERLER

Kara´dan kaçamadılar

Kara´dan kaçamadılar

Dünyanın en lüks karavanı! 5 yıldızlı otel gibi...

Dünyanın en lüks karavanı! 5 yıldızlı otel gibi...

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

Sarayın en büyüğü olacak! Altın varaklı...

Sarayın en büyüğü olacak! Altın varaklı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA