Gözler 1 Ekim'de: Milyonlarca emeklinin maaşı değişebilir

2000’den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur’lularla kurum farkı nedeniyle maaşı düşük kalan memur emeklilerinin intibak umudu sürüyor.

Meslektaşına göre düşük maaş alan memur emeklileri de, kurum farkı kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000’den önce emekli olan 2 milyon kişiye yapılan intibak zammı, 2000 ve sonrasında emekli olanları da beklentiye sokmuştu. Bunun için yargı süreci başlatılmış; Anayasa Mahkemesi ise Meclis’i adres göstermişti. Emekliler, intibak için Meclis’in açılacağı 1 Ekim’i bekliyor. Eğer intibak çıkarsa, 5 milyon emeklinin maaşı değişecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşıyor.

HER AY İLAVE ÖDEME

Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.

(Güneş)