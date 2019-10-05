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Gözler Meclis'te: Emekliye 355 TL'lik zam müjdesi

2000’den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur’lular, maaşlarını yaklaşık 355 lira artıracak olan intibak için Meclis’ten gelecek haberi beklerken, memur emeklisinin gözü KPDK’da. Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamayan konular Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıyor. Bu nedenle memur emeklilerinin gözü önümüzdeki dönemde yapılacak KPDK toplantısında.

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Emeklilerin çözüm beklediği konular arasında intibak ön sıralarda yer alıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesini bekliyor. Meslektaşına göre düşük maaş alan memur emeklileri de kurum farkı kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yapılan intibak zammı, 2000 ve sonrasında emekli olanları da beklenti içerisine sokmuştu.
 
GÖZLER MECLİS’TE
 
Bunun için yargı süreci başlatılmış, Anayasa Mahkemesi, çözüm yolunu Meclis olarak göstermişti. Emekliler, çözüm için Meclis’ten gelecek haberi bekliyor. Eğer intibak yasası çıkarsa, Türkiye Emekliler Derneği’nin verdiği rakamlara göre, yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı değişecek. Bu durumda önceki intibakta olduğu gibi maaşlarda 50 ila 355 lira arasında artış yaşanması bekleniyor.
 
AYNI KADROYA EŞİTLİK
 
Memur emeklilerinin intibak talebi, Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Konu toplu sözleşmede çözüme kavuşturulamadı. Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamayan konular Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıyor. Bu nedenle memur emeklilerinin gözü önümüzdeki dönemde yapılacak KPDK toplantısında. MemurSen, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme istiyor.
 
(Güneş)

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