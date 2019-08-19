Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin tüm detayları...
Memur emeklisinin gözü ek gösterge düzenlemesinde. Ekim ayında Meclis’e sunulması beklenen tasarıyla, emeklinin maaşı yaklaşık 650 TL, ikramiyeler de en az 20 bin lira artacak.
- AA
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi geçen sene mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve geçtiğimiz mart ayında tekrar konuyla ilgili açıklama yaptığı ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanlarıyla bölge müdürleri de girdi. Söz konusu düzenlemeyle ilgili taslağın ekim ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla, daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200’den 3 bine ve 3600’e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.
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