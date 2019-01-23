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Gram altın 220,6 lira, çeyrek altın 363 lira ve Cumhuriyet altını 1.479 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından 220,6 lira seviyesinde dengelendi.

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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 220,6 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesi olan 220,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını da 1.479 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.284,30 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar endeksindeki toparlanmanın, altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Çin'de açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamaması, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden yeni açıklama gelmemesi, ABD hükümetinin halen kapalı olması, Brexit belirsizliği, küresel büyüme tahminlerinin gerilemesi gibi nedenler risk iştahının azalmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Dün yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talebin arttığını kaydeden Memiş, altının ons fiyatında 1.277-1.297 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Memiş, altının gram fiyatının tekrar 225 lira seviyesini test edebileceğini tahmin ederek, 220 liranın önemli destek konumunda olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirten Memiş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'da Vladimir Putin'le yapacağı görüşmenin de piyasalar açısından önemli olacağını söyledi.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

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