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Gram altın 222,7 lira, çeyrek altın 363 lira ve Cumhuriyet altını 1.488 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 222,7 lira seviyesinde dengelendi.

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Dün günü dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 primle 223,1 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kaybıyla 222,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını da 1.488 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kaybıyla 1.283,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatının değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirtti.

Teknik olarak altının gram fiyatı 217-227 lira bandına yerleşmek isteyebileceğini söyleyen Memiş, kısa vadede 220 liranın destek konumunda geldiğini dile getirdi.

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