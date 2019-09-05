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Gram altın 282 lira seviyelerinde seyrediyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 282,4 lira seviyesinde seyrediyor.

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Dün altının ons fiyatı yükselse de dolar/TL'de yaşanan düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,6 azalışla 283,0 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 282,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 460 lira, Cumhuriyet altını 1.885 liradan satılıyor.

Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.548,2 dolardan alıcı buluyor.

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağına dair haberler küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olurken, altının ons fiyatındaki düşüşte etkili oldu.

Analistler bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika ve dayanıklı mal siparişleri ve ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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