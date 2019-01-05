Gram altında 16 yılın kazanç rekoru

2018’e 159 lira seviyelerinden başlayan gram altın, dolar kurundaki sert yükselişler ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 13 Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280 liraya ulaştı. Bu seviyelerde tutunamayan ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçen gram altın, 2018’i 218 liradan tamamladı. Geçen yıl yatırımcısına yıllık bazda yüzde 37.3 getiri sağlayan gram altın, böylece kazançlarını üst üste 5’inci yıla taşırken, 2002 yılından bu yana da yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlamış oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti İslam Memiş, 2018’de 158 -280 lira bandında dalgalı bir seyir izlen gram altının yatırımcısını güldürmeyi başardığını söyledi. Gram altının son 10 yılda yatırımcısına yüzde 400’ün üzerinde getiri sağladığını ifade eden Memiş, 2019’un altının yılı olacağını söyledi.