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GSM operatörlerine kapasite için uyarı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul depreminde yaşanan sorun üzerine GSM operatörlerini uyardı. “Kapasitenizi artırın” talimatı veren Turhan “3 operatörün aynı anda haberleşme kapasitesi 175 milyona çıkarılacak” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 26 Eylül’deki İstanbul depreminde yaşanan sorun üzerine GSM operatörlerine ‘kapasite artırın’ talimatı verdi. Turhan bir GSM operatörünün teknoloji altyapısını yenileme çalışmaları devam ederken deprem yaşanması sebebiyle kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandığını anımsatarak, “Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısının her türlü duruma hazırlıklı olunması noktasında, kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi. Turhan “3 operatörün toplam 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi var. Bu kapasite 175 milyona çıkarılacak. Kısa süre içinde bu kapasiteye ulaşılması hedefleniyor” diye konuştu.

HABERLEŞME PLANI VAR

Bakan Turhan, haberleşme altyapıyla ilgili her türlü hazırlıkların yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini belirterek, afet ve acil durumlarda haberleşme altyapılarının devamlılığının sağlanması amacıyla çözüm ortaklarıyla gerçekleştirilen koordinasyonda ulusal düzey haberleşme planının kullanıldığını söyledi. 

MOBİL İSTASYON YARDIMI

Acil durumlarda GSM kapsamının bulunmadığı coğrafi alanlarda haberleşmenin sağlanabilmesi ve gerektiğinde kullanılması amacıyla 40 bölgede transmisyonlu uydu üzerinden sağlanabilen roaming özellikli, GSM işletmecilerine ait mobil baz istasyonlarının ilgili valiliklerin sevk ve idaresinde kullanılmak üzere Aralık 2014’ten itibaren konuşlandırıldığını anlatan Turhan, “Bu mobil baz istasyonları deprem, sel, çığ gibi afet ve acil durumlarda haberleşmenin aksamaması ve ilave kapasite sağlanması amacıyla sahada fiilen kullanılmaktadır. Ayrıca afet ve acil durum haberleşmesine yönelik 723 uydu telefonu alındı ve 55 uydu terminali kuruldu” bilgisini paylaştı.    

4 KÖPRÜMÜZ DE SAĞLAM

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin yaklaşık 2 bin 500 yılda bir meydana gelebilecek çok şiddetli depremde bile ayakta kalarak, servis verebilecek şekilde tasarlanarak yapıldığının altını çizen Turhan, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin ise güncel şartnamelere göre yapılan sismik ve yapısal güçlendirme çalışmalarıyla Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleriyle eşdeğer sismik dayanıklılığa ulaştırıldığını kaydetti. Turhan, “Avrasya Tüneli, deprem yükleri, tsunami etkileri ve sıvılaşma düşünülerek en son uluslararası standartlara göre tasarımı ve imalatı yapıldı.” ifadelerini kullandı.   

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