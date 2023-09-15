Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, geliri düşük kesimlere yönelik destekleri de artırıyor. Gelir testine başvuran binlerce vatandaşın geçmişe dönük prim borçları silinirken, Genel Sağlık Sigortasına dâhil olan vatandaşlar istedikleri hastaneden ücretsiz hizmet alabiliyor.

18 yaşına kadar tüm çocuklar, 20 yaşına kadar lise öğrencileri, 25 yaşına kadar yükseköğrenim gören öğrenciler GSS kapsamında bulunuyor. Üniversite öğrencileri 25 yaşı geçmeyecek şekilde okul bitince 2 yıl ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam ediyor.

GSS PRİMİ 402.44 LİRA

Sosyal Güvenlik Kurumu, GSS konusunda merak edilen sorulara açıklık getirdi. GSS primi Temmuz ayından itibaren 402.44 lira olurken, GSS ödeme yükümlüleri herhangi bir işte çalışmıyor ve ailesinin ödeme gücü yoksa gelir testine girmesi gerekiyor.

Sabah'ın haberine göre, Gelir testinde hane içindeki kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa primleri devlet karşılıyor. Gelir testinde kişi başına geliri 4 bin 471 liradan fazla olanlar primlerini kendi ödeyecek, az çıkanın primini Hazine karşılıyor.

YABANCI ÖĞRENCİLER 536 LİRA YATIRACAK

Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları durumunda genel sağlık sigortasının sağladığı haklardan faydalanabiliyor.

Yabancı öğrencilerin 536 lira GSS primi ödemesi gerekiyor. Oturma izni alan yabancı ülke vatandaşları da aylık 3 bin 219 lira GSS primi yatırarak sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. GSS borcu olanlar bu yılın sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alırken, borç yükümlülükleri ise devam ediyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KAPSAMDA

Yasa uyarınca anne babasının sigortalı olmasına bakılmadan 18 yaşından küçük bütün Türk vatandaşları GSS primi ödemeden sağlık hizmetinden faydalanabiliyor.

Gençler için GSS primi ödeme yükümlülüğü mezuniyetin ardından iki yılın dolmasıyla birlikte başlıyor. Eğitim durumuna göre belirlenen yaş sınırını ve iki yıllık dönemi geçen, işsiz kalıp sağlık hizmeti alamayan GSS primini kendisini ödüyor.

31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Mevcut uygulamada Bağ-Kur, GSS prim borcu olanlar sağlık hizmeti alamıyor. Yapılan düzenleme ile devlet hastaneleri ve devlete ait üniversite hastanelerinden 31 Aralık tarihine kadar ücretsiz yararlanma hakkı bulunuyor.

Ancak her ne kadar sağlık hizmeti alınsa da GSS prim borçlarının yatırılması gerekiyor. Gelir testi sonucu geliri asgari ücretin üçte birinden düşük olanların borçları siliniyor.

GSS PRİMLERİ ALINAMIYOR

Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmiyor. Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dâhil edilir.

İşçi, memurlar, kendi adlarına yatırılan Bağ-Kur'lular da kendi adlarına ödedikleri malullük, yaşlılık, ölüm sigorta primlerini iade alabilir.