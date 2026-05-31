Güçlenen stratejik rolümüz İngilizlerin dilinde: Türkiye savaşmadan kazandı

İngiliz The Telegraph gazetesi "İran savaşının gerçek galibi Erdoğan'dır" başlıklı analiz yazısıyla ABD-İran savaşını ele aldı.

Batı'nın İran'a odaklanırken Türkiye'nin gücünü pekiştirdiğini belirten The Telegraph, "Türkiye yeri doldurulamaz bir oyuncu haline geliyor" ifadelerini kullandı. Hem İran hem de Batı ile açık iletişim kanallarını koruyan Türkiye'nin diplomatik değerini güçlendirdiğinin altı çizildi.

"TÜRKİYE SAVAŞMADAN KAZANDI"

Yazıda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan krizin ancak müzakereler yoluyla çözülebileceğini, askeri tırmanmayla çözülemeyeceğini defalarca savundu. Bu duruş, Türkiye'nin potansiyel bir arabulucu olarak görünmesini sağlayarak, bölgesel güçlerin çoğunun açıkça bir tarafı veya diğerini desteklediği bir dönemde jeopolitik ağırlığını artırıyor" denildi.

Amerikan etkisinin azalmasının stratejik bir boşluk yarattığı belirtilen analizde, "Ankara'nın konumunu güçlendiren bir diğer faktör ise Orta Doğu'daki Amerikan etkisinin azalmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süredir devam eden askeri müdahalesi, büyük miktarda füze sisteminin tüketimi ve Washington'ın stratejisi hakkındaki artan belirsizlik, bölgesel güçlerin doldurmaya çalıştığı jeopolitik bir boşluk yaratıyor. Türkiye bu durumu doldurmaya kararlı görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Kafkasya, Irak, Suriye, Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'ndeki rolünü güçlendirmeye çalışarak, Batı, Rusya ve İran arasında bağımsız bir güç merkezi olarak konumlandırdığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin savaşmadan kazandığını kaydeden The Telegraph, "Türkiye bölgesel etkisini genişletiyor ve uluslararası gelişmelerdeki rolünü yükseltiyor. Bu nedenle giderek daha fazla analist, çatışmanın büyük kazananının ne Washington ne de Tahran değil, Ankara olduğuna inanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yükselişinin Atina için özel bir endişe kaynağı olduğunu dile getiren The Telegraph, "Ancak Atina için en büyük endişe, krizden jeopolitik olarak güçlenmiş bir Türkiye'nin Batı ile müzakerelerde daha fazla özgüvene ve diplomatik nüfuza sahip olacağıdır. Bu, Ege ve Doğu Akdeniz'den Kıbrıs sorununa kadar Yunanistan'ın ilgisini çeken bir dizi konuda dengeleri etkileyebilir" ifadelerini kullandı.