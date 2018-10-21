Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Çorum İli Odalar ve Borsalar Müşterek İstişare Toplantısı ve Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bankacılık sektörüne baktığımız zaman temellerinin sağlam olduğunu görüyoruz. Gerek sermayemiz gerek likidite açısından hızla güçlü bir pozisyona doğru ilerliyoruz” dedi.Türkiye’nin ağustos ve eylül aylarındaki faiz ve kur dalgalanmasını hak etmediğine dikkat çeken Arslan, “Faiz ve kur cephesinde bir dalgalanma oluştu. Bu dalgalanma özellikle yurt dışı piyasalar açısından hak etmediğimiz, ülkemiz ekonomik gerçekleri ile bağdaşmayan değerlendirmelere maruz kaldı. Ama geldiğimiz an itibariyle ben bu dalgalı sürecin geride kaldığına inanıyorum. Ekonomi yönetimimizin güçlü ve kararlı koordinasyonu ile iş dünyasının sorunlarını birinci elden ekonomi yönetimine, siyasi yönetime aktarmasıyla ciddi aksiyonlar alınabiliyor. Önümüzdeki bu istişare sürecinin ve karşılıklı iş birliğinin devam etmesi gerekiyor” dedi.

‘ENDİŞEYE GEREK YOK’

Arslan, “İki özel bankamızın yurt dışından sağlamış olduğu sertifikasyon kredilerini yine uygun mali vadelerle yenilemesi ve Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin yurt dışı piyasalardan ihraç tutarının 3 katı kadar talebin gelmesi, ülkemizin ekonomik gücünü yansıtmaktadır. Bu durum yaptığımız akıllı politikalarla devam edecektir. İş dünyasının herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yok. Türkiye, zorlu süreçlerden 1995, 1998, 2001, 2009 dalgalanmalarında olduğu gibi güçlenerek çıkmasını başarmıştır” dedi. Konuşmaların ardından Arslan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, üyelikte 40’ıncı yılını dolduran iş adamlarına plaket verdi.