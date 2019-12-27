Güçlü Türkiye, KKTC için gelecek vaat ediyor

27.12.2019 03:48 - Güncelleme: 27.12.2019 03:48

TİM’in ev sahipliğinde, Başarsoft’un ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle başta olmak üzere EGD üyeleri ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

YOLUMUZ DEVAM EDİYOR

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs için yaptığı fedakarlıklara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, aradaki gönül birliğinin öneminden söz etti. Türkiye’nin büyüklüğü ve Türk milletinin gücüne dikkati çeken Tatar “Doğu Akdeniz’de şu an yaşananlarla, o büyük zenginliklerin paylaşımında KKTC’nin ne kadar önemli bir devlet olarak yoluna devam ediyor olduğunu görüyoruz ve mutlu da oluyoruz. Yapılan çalışmalarda Türkiye’nin desteğiyle KKTC’de gelişen önemli sektörler ve gelişen bir KKTC ekonomisi var. Türkiye’nin yoluna güçlü şekilde devam etmesi, yapısı ve potansiyeliyle, bu bölgede yaşayanlara ve KKTC’deki Kıbrıs Türk halkına büyük bir gelecek vaat ediyor” diya konuştu.

180 MİLYAR DOLAR

TİM Başkanı İsmail Gülle ise “2019 gibi, pek çok yönüyle küresel ve bölgesel risklerin tırmandığı bir yılda Türkiye olarak tüm zorluklara rağmen başarılı bir dengelenme sürecini geride bıraktık. Bu süreçte de mal ve hizmet ihracatımız, gerek büyüme ve istihdama, gerekse de cari açığın kapanmasına net katkısıyla, çok kritik bir rol oynadı. Küresel ticaret durağanlık yaşarken, mal ihracatında 180 milyar dolar çıtasını yakaladık” dedi. Gülle, ihracatta yaşanan geliBaşarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Alacak çok yolumuz var. Bir kere alıp yüz kere satacağınız şeylere, yazılıma yatırım yapın” ifadelerini kullandı.