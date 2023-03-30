Gülüç-2'deki sondajdan güzel haber! Yeni bir doğal gaz keşfi duyuruldu

Kanada merkezli petrol ve doğalgaz arama şirketi Trillion Energy, Türkiye açıklarında bulunan SASB gaz sahasındaki Gülüç-2 doğalgaz kuyusunun üretim testinin sonuçları açıklandı.

GÜLÜÇ-2'DE ÖNEMLİ BİR KEŞİF

Trillion Energy, Türkiye'nin Karadeniz açıklarında, SASB sahasında potansiyel doğalgaz taşıyan bölge keşfettiğini açıkladı. Trillion Energy, söz konusu gelişmeyi önemli bir keşif niteliğinde olduğu belirtildi.



Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

28 Mart'ta Gülüç-2 kuyusundaki 55 metrelik alt doğal gaz kumları delinmiş ve test edilmiştir. Akış hızı günde 16.35 MMcf'de zirve yaptı. Liman basıncı 2.000 psi'de ölçülmüştür. Kuyu şimdi günde yaklaşık 6 MMcf başlangıç hızında uzun vadeli üretimde olacak.

Gülüç-2'de 14 ayrı aralıkta 73 metre gaz yatağına rastlandı. Mevcut üretim test sonuçları ve üretim, kuyu için uzun vadeli bir üretim ufku sağlamak için gelecekte henüz açılacak olan 6m - 67m kadar küçük gaz rezervuarlarından alınmıştır.

Gülüç-2 sondaj deliği, bugüne kadar rezerv tahsis edilmemiş bir yapıyı hedef aldı ve bugüne kadar sondaj programımızda ölçülen en kalın istiflenmiş tabakaya (70m'nin üzerinde) ve en yüksek akış hızlarına sahip olduğu için önemli bir keşif niteliğinde.

Uranüs bumbası şu anda sökülüyor ve Bayhanlı-2 kuyusunu delmeye başlamak için Doğu Ayazlı Tripoduna taşınıyor.

"GÜLÜÇ-2 KUYUSU BÜYÜK BİR BAŞARI"



Trillion Energy CEO'su Arthur Halleran, "Gülüç-2 kuyusu büyük bir başarıdır ve önümüzdeki yıllarda mükemmel bir üretici olacaktır. Artık hem jeolojik hem de teknik açıdan riskten önemli ölçüde arındırılmış olan programımızdaki dördüncü başarılı gaz kuyusudur. Gülüç-2, 3 km'yi aşan yatay mesafesi ile bugüne kadarki en uzak sondaj deliğidir. Teçhizat şu anda, daha önce hiç üretilmemiş kanıtlanmış bir rezerv olan Bayhanlı gaz havuzunu delmek için seferber ediliyor" ifadelerini kullandı.