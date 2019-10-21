Gümrük geçişlerinde yapay zeka taraması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırım ve projelerine bir yenisini daha ekleyeceklerini belirterek, “Tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek ‘Tarama Ağı Projesi’ ile yapay zeka teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki yasa dışı suç ve tehdit unsurları otomatik olarak belirlenebilecek” dedi.

EN ETKİN MÜCADELE

Pekcan, Ticaret Bakanlığının gümrük kontrollerini uluslararası ticaretin hızını kesmeyecek biçimde yürütmek, kamu sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak yasa dışı ticaretle en etkin biçimde mücadele etmek için yüksek teknolojiye dayalı teknik bir altyapı kurduğunu vurguladı.

TÜBİTAK İLE İŞBİRLİĞİ

Gümrük kapılarından giriş ve çıkış yapan her tür araç ve konteynerin fiziki müdahale gerektirmeden detaylı analizini sağlayan 68 adet X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Sisteminin ticaret hacmi yüksek tüm gümrük kapı ve limanlara kurulduğuna dikkati çeken Pekcan, ileri teknolojiye sahip bu sistemlerin, araç ve konteynerlerin röntgen filmini çekerek, saatlerce sürebilen gümrük kontrollerinin dakikalar içinde hızlı ve nitelikli olarak gerçekleşmesini sağladığını belirtti. Bu cihazların aynı zamanda kaçakçılıkla mücadele ve ülke güvenliğinde yasa dışı tüm suç unsurlarına set çeken önemli bir enstrüman olduğuna işaret eden Pekcan, şöyle konuştu: “Ticaret Bakanlığımız, dünyada tespit teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılmasına katkı sunacak yeni ekipmanları süratle envanterine dahil etmektedir. Gümrüklerde kaçak ile mücadeleye hız kesmeden deam ediyoruz.Bu amaçla çalışıyoruz. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzce hayata geçireceğimiz ve TÜBİTAK tarafından tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek ‘Tarama Ağı Projesi’ ile yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki belirli özelliklere sahip yasa dışı suç ve tehdit unsurları otomatik tanımlanacak. Böylece operatörün analiz esnasında hata yapma payı ve manuel inceleme süreleri asgari düzeye inecek.”