Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik
Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrüklere Kayseri Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
- AA
Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.
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