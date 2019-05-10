Gümrük vergilerinin artmasıyla Asya piyasaları karışık
ABD´nin Çin´den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne uyguladığı gümrük vergisini yüzde 10´dan yüzde 25´e yükseltmesiyle Asya hisse senedi piyasaları karışık.
- DHA
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, ABD´nin bu hamlesinden üzüntü duyduğunu ve gerekli karşı önemlerin alınacağı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ile bu hafta bir ticaret anlaşmasının imzalnmasının hala mümkün olduğunu belirtti ve 325 milyar dolar değerindeki Çin ürünü için de gümrük vergilerini yükseltme çalışmalarının başladığını hatırlattı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse sendi piyasalarında son durum şöyle;
- Shanghai Composite yüzde 1.95,
- Shenzen Composite yüzde 2.69,
- Hang Seng yüzde 1.16 ve
- S&P yüzde 0.33 yükselirken,
- Nikkei yüzde 0.57 düştü,
- Kospi Composite bir değişim göstermedi.
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