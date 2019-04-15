Günde 14 TL’ye ev sahibi yapıyor

Tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sistemi son yıllarda vatandaşlardan talep görmeye başladı. Bu sektörde faaliyet gösteren Fuzulev’in Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, günde 14 TL’ye 240 ay vade ve peşinatsız bir şekilde insanları ev sahibi yaptıklarını söyledi. Akbal “2018 sonu itibariyle ciromuzu 1.5 milyarın üzerine çıkardık Çalışan sayımız 600’ün üzerinde… 2019 yılı ciro hedefimiz ise 3.5 milyar lira” dedi.

Elbirliği yöntemiyle Türkiye’de her yıl ne kadar konut satılıyor?

Tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sistemi tamamen kişinin bütçesine göre plan çiziyor. Bu sebeple sadece Fuzulev’e yılda ev almak için 21 bin kişi başvuruyor ve alacağı evin finansmanını oluşturuyor ki biliyorsunuz markalı konut üreticileri yılda 2 bin konut satınca sektör lideri oluyor. Biz bu rakamı ayda gerçekleştiriyoruz. Sektörümüz sayesinde yılda ev sahibi olanların sayısının 60 bini aştığını düşünüyorum.

Biz biliyorsunuz Fuzuloto ile 1991’de bu işe başladık ve araba ve ev olarak bugüne kadar 100 bine yakın teslim gerçekleştirdik.

Sektörle ilgili yeni bir gelişme var mı? Bu yöntemle yapılan konut satışlarına devlet garantisi geleceği söyleniyor, bu doğru mu?

Türkiye’de 2002’de ev sahipliği oranı yüzde 73 iken, şimdi yüzde 60’lara gerilemiş durumda. Kiracıların oranı ise benzer yıllarda yüzde 18’den yüzde 26’ya çıkmış. Bu konut satışlarının yeterli olmadığını, konut üreticilerinin de talebi tam okuyamadığını ortaya koyuyor. Bu anlamda bizim sektörümüze daha fazla iş düşüyor. Biz de bu bilinç ile şube sayımızı her ile, ilçeye yaymaya çalışıyoruz. Bu alanın büyümesi için güvenli ve itibarlı markaların önünün açılması adına sektörün genelinde devlet güvencesi oluşturulması ayrı önem taşıyor. Şimdi Hazine Bakanlığı ve BDDK ile görüşmeler sürüyor. Burada bir regülasyon, güven oluşturucu bir garantörlük sistemi oluşacak, kısa sürede netleşir.

En uygun ödeme koşulu ile ilgili bilgi verir misiniz?

Günde 14 TL’ye ev sahibi olabilirsiniz 100.000 TL değerinde bir eve günde 14 TL ve 240 aya varan vadelerle tamamen faizsiz, peşinatsız ve kredisiz şekilde sahip olabilirsiniz. Almak istediğiniz evin fiyatı eğer 100.000 TL üzerinde veya altındaysa birlikte almak istediğiniz evin fiyatını belirleyip sonraki süreçte kaç taksitte ödeyeceğinizi planlıyoruz. Bunun ardından sizi altın gününe benzeyen sistem ile ev sahibi olmak isteyen kişilerden oluşan ‘FPK ev alma sistemine’ dahil ediyoruz. Noter huzurunda belirlenen sırayla her ay binlerce aileyi ev sahibi yapıyoruz. Vadenizin yarısına geldiğinizde sıra halen size gelmemişse Fuzulev yine de sizi ev sahibi yapıyor. Kalan taksitleri ise kendi evinizde otururken ödemeye devam edebilirsiniz.