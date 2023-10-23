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Ekonomi

Gündem ekonomi ve enerji olacak: Habeck Türkiye'ye geliyor

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, 25 Ekim'de Türkiye'ye gelecek. Habeck'in Türkiye gezisinin odak noktası ekonomi ve enerji olacak.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
Gündem ekonomi ve enerji olacak: Habeck Türkiye'ye geliyor
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Alman Haber Ajansı DPA'nın Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Habeck'in Türkiye gezisinin odak noktası ekonomi ve enerji olacak.

Aynı zamanda Almanya Şansölye Yardımcısı olan Habeck, ziyaret sırasında, Ankara'da iki ülke arasındaki Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (JETCO) toplantıları ve Enerji Forumu'na katılacak.

TOPLUM TEMSİLCİLERİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Çok sayıda Türk bakanla bir araya gelmesi beklenen Habeck, güncel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Habeck'in sivil toplum temsilcileriyle görüşeceği de belirtildi.

Robert Habeck'e Alman iş dünyasının temsilcileri eşlik edecek. Habeck'in 27 Ekim Cuma günü Almanya'ya dönmesi planlanıyor.

  • Robert Habeck
  • Türkiye Ekonomi
  • Enerji Diplomasisi

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