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Gündem küreselleşme küresel lider yok

Dünyanın en etkili siyasi ve iş dünyasının liderlerinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) bu yılki zirvesi yarın İsviçre’nin Davos kasabasında ‘Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek’ temasıyla başlayacak.

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Bu yıl 49. kez gerçekleştirilecek, zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350’yi aşkın oturum gerçekleştirilecek. Ancak zirveye önemli liderlerden yalnızca Almanya Başbakanı Merkel katılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ‘hükümetin kapalı olması’nı gerekçe göstererek Davos’a gitmezken ‘ticaret savaşının’ bir diğer aktörü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de bu yıl zirvede yok.  Zirveye Merkel’in yanı sıra Brazilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardem, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Peru Devlet Başkanı Paul Kagame, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor. 

Bu yıl 49. kez toplanacak zirvede Türkiye’yi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil etmesi bekleniyor. Ayrıca zirveye her yıl olduğu gibi Türkiye’den iş dünyasının önde gelen isimleri de katılacak. Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu zirvede yer alacak. 

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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