Güneş enerjisinde 1 milyar dolarlık 'verimli' yatırım hedefleniyor

Güneş enerjisinde yaklaşık bir milyar dolarlık yatırımla bin megavatlık kapasite kurulmasını hedefleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-2) projesinde hücre verimliliğinin en az yüzde 21, panel verimliliğin ise en az yüzde 18 olması gerekirken, bu oranlar sektörün en üst verimlilik kriterini yansıtıyor.

AA muhabirinin YEKA GES-2 ihale şartnamesinden derlediği bilgilere göre, son tekliflerin 31 Ocak 2019 tarihinde saat 12.00'ye kadar alınacağı ihaleye şirketler, konsorsiyum veya iş ortaklığı şeklinde katılabilecek.

YEKA GES-2 ihalesinde bir önceki güneş YEKA projesinden farklı olarak yabancı yatırımcıların Türk ortaklarla katılma zorunluluğu olmayacak.

Aynı şekilde, bir önceki YEKA GES-1 şartnamesinde bulunan fabrika ve Ar-Ge yatırım şartı yeni ihalede aranmazken, güneş modülü yüzde 60 olmak üzere tesis bileşenleri yerli olacak.

Sektördeki fiyat ve verimlilik trendleri takip edilerek hazırlanan YEKA GES-2 şartnamesine göre, Şanlıurfa-Viranşehir'de 500, Niğde-Bor'da 300 ve Hatay-Erzin'de 200 megavat olarak kurulacak santrallerde hücre verimliliğinin yüzde 21, panel verimliliğinin ise yüzde 18 olması şartı aranacak. Söz konusu oranlar, sektördeki endüstriyel verimlilik seviyeleri açısından en yüksek kriteri içeriyor.

İlgili firmalar, bölgelerden tekliflerini tek bir bölge için veya tüm bölgeler için verebilecek. Her üç bölgeye teklif vermek isteyen firmanın son üç yıllık gelirinin 600 milyon lira seviyesinde olması gerekirken, eğer söz konusu firma bölgelerden birine veya ikisine teklif vermek isterse gelir seviyesi kapasite oranında hesaplanacak.

Öte yandan, kilovatsaat başı 6,5 dolar/centten açılacak ihaleyi kazanan firmanın sahayı 24 ay içerisinde hazırlaması, 60 ay içerisinde de elektrik üretimine başlaması gerekecek.

Üç ayrı sahada kurulacak toplam bin megavatlık santraller yılda 1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretirken, bu üretimle 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının YEKA GES-2 ihalesine ilişkin ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak süreç başlamıştı. Daha önceki güneş YEKA ihalesinde ise tavan fiyat kilovatsaat başı 8 dolar/centten açılırken, ihalede kilovatsaat başı 6,99 dolar/cent en iyi teklif olarak kayıtlara geçmişti.