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Güney Kore'li şirket gözünü Türkiye'ye çevirdi

Güney Kore´nin en büyük dijital varlık borsası Bithumb, küresel pazarda `gelecek nesil borsa´ kavramını Bithumb Global 1.0 ile Türkiye´den başlatıyor. Güney Kore´nin en büyük dijital varlık borsası Bithumb, yeni kurduğu Bithumb Global ile küresel pazara açılmayı hedeflerken ilgi odağını Türkiye´ye çevirdi.

  • DHA
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Bithumb'dan yapılan açıklamaya göre, gelecek nesil borsa yaklaşımıyla hazırlanan yeni sistem altyapısı ve Bithumb Global 1.0 ile işlemler artık hem daha kolay hem de daha hızlı olacak.
 
Açıklamada, "Kendi öz sermayesiyle bağımsız bir şirket olarak 2014 yılından bu yana hizmet veren Bithumb, daha sıkı güvenlik sistemleri, kendine özel tescilli teknolojisi ve ileri algoritmalarıyla kripto topluluklarının uzun zamandır beklediği standartları oluşturmaya başladı" denildi ve şu bilgiler verildi:
 
"Yenilenen web ara yüzü ve uygulama ile daha hızlı emir işleme yazılımı ve yeni altyapı kullanılarak kullanıcılara daha kolay işlem yapma ve genel kullanım deneyimi sunuldu.
 
"Güney Kore´deki ilk ve en nüfuzlu dijital para borsa şirketi olan Bithumb´ın bugün 1 milyonu mobil uygulama kullanıcısı olmak üzere 8 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor ve cari kümülatif işlem hacmi 1 trilyon doları aşıyor.
 
"Kendine has sadık bir kullanıcı topluluğu yaratan Bithumb, tüm Güney Kore işlem hacminin yaklaşık yüzde 59´unu elinde tutmakta. Dijital varlık işlem piyasasının üst seviyelerinde yer alan şirketler arasında yer alan şirketin en yüksek günlük işlem hacmi ise 7 milyar dolara ulaşıyor.
 
"Kurulduğunda Güney Kore bölgesi odaklı faaliyet gösteren ve kısa sürede buradaki platform kullanıcılarının yüzde 80´ine erişmeyi başaran Bithumb kurduğu Bithump Global 1.0 ile Türkiye odak nokta olmak üzere dünyada ki likidite ve pazar potansiyellerini de değerlendirmeyi hedefliyor."

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