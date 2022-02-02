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Ekonomi

Güneydoğu, 848 milyon 881 bin dolarlık ihracata imza attı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,5 artışla 848 milyon 881 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 15:51 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:51
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Birlikten yapılan açıklamaya göre, bölgeden ocak ayında 2 bin 249 firma yurt dışına ürün sattı. Bu dönemde 85 firma da ilk kez ihracat yaptı.

Ocak ayında dış satımı yıllık bazda yüzde 7,5 artıran bölge ihracatçısı, 848 milyon 881 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştı.

Bölgenin lokomotif kenti ise 722 milyon 684 bin dolarla Gaziantep oldu.

Ülke grupları özelinde bölge ihracatında ilk sırayı yüzde 38,7 ile Orta Doğu ülkeleri aldı. AB ülkeleri yüzde 18,2 ile ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 17,3 payla üçüncü sırada yer aldı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeni yıla yeni umutlar ve pek çok beklentiyle giren bölgenin ocak ayında 171 ülkeye satış yaptığını ifade etti.

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