İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,775
  • EURO
    28,8991
  • ALTIN
    1668.41
  • BIST100
    8157.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Güneydoğu Anadolu'dan 1,05 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Güneydoğu Anadolu'dan 1,05 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, ağustos ayında 1 milyar 54 milyon 707 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 17:37 - Güncelleme:
Güneydoğu Anadolu'dan 1,05 milyar dolarlık ihracat
ABONE OL

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının bu yıl ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldığını bildirdi.

Böylelikle bölgeden 1 milyar 54 milyon 707 bin dolarlık dış satış yapıldığını ifade eden Kileci, depremin yol açtığı düşüşün iyileşmeye rağmen devam ettiğini vurguladı.

Artık belli bir seviyeyi yakalayan üretim ve ihracat istatistiklerine bakıldığında bölgedeki toparlanmanın her ay daha da iyiye gittiğine işaret eden Kileci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstikrarlı bir ihracat performansı bizleri sevindiriyor. Bölgemizin ihracatı, bu ay da 1 milyar doları aşmış durumda. 8 aylık periyotta ise 7,5 milyar dolarlık ihracata ulaştık. İhracatımızda Orta Doğu ülkeleri yüzde 39,3'lük payla ilk sıradaki yerini korurken, AB ülkeleri yüzde 18,7'lik payla ikinci, Afrika ülkeleri ise yüzde 13,8'lik payla üçüncü sırada bulunuyor. Ülkelere göre ocak-ağustos ayı ihracat tablomuzu incelediğimizde Irak, ABD, İtalya, Suriye, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İsrail ve Rusya bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alıyor. Gazi şehrimizin kıymetli ihracatçıları da gösterdikleri üstün performansla yüzümüzü güldürmeye devam ediyor."

Bölgenin en çok ihracat yapan kentinin Gaziantep olduğunu belirten Kileci, bu ili Mardin, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis ve Adıyaman'ın izlediğini bildirdi.

  • GAİB ihracat
  • ağustos
  • 1 milyar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.