Güneydoğu Anadolu'nun petrol yataklarının röntgeni çekildi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı´nın Cessna Caravan tipi uçağı ile Türkiye'de ilk yer altı röntgen çalışması Batman'da başlatıldı. Sabit kanatlı uçak, 6 aydır konuşlandığı Batman Havalimanı´nda bölgedeki petrol yataklarının röntgenini çekti. İngiliz pilotun kullandığı uçakta 5 kişilik ekip tarafından yer altı bilgileri, anında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü´ne aktarılıyor.

Havadan yapılan jeofizik çalışmaları kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nde 600 saatlik uçuşla petrolün röntgeni çekildi. Bu uçuşlar yüzeye yakın olacak şekilde nominal 200 metre yükseklikte gerçekleştiriyor.

HAVADAN JEOFİZİK HARİTASI

Havadan jeofizik verilerinin toplanmasını esas alan proje kapsamında uçağa gerekli cihaz, sensör ve tüm ek donanımların entegrasyonu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı´nca yapıldı. TPAO Genel Müdürlü yetkililerince, Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nde jeofizik çalışmaların sona doğru gelindiği bildirildi. Yetkililer, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlatılan bu çalışmanın, Türkiye´nin diğer bölgelerinde de yapılacağını, proje tamamlandığında ise Türkiye'nin, havadan jeofizik araştırmalar yapan dünyada ilk 8 ülke arasında olacağını belirtti.