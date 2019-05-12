Güneydoğu bayramı şimdiden doldurdu

Terörün bitmesiyle birlikte son yıllarda altın dönemini yaşayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi turizmde ‘bayram’ yaşıyor. Bölgenin önemli turizm merkezlerinden özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa’da bayram tatili için şimdiden yoğun şekilde rezervasyon talebi gelmeye başladı. Turlardaki ve otellerdeki doluluk şimdiden yüzde 100’e yaklaştığı bölge için turizmciler bayram tatili için ‘Rezervasyonsuz yola çıkmayın’ önerisinde bulundu.

İLK KEZ YAŞIYORUZ

Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası (GARO) Başkanı Murat Alpaslan Tekeoğlu, bölgede son 2 yıldır önemli turizm hareketliliği yaşandığı söyledi. Ramazanın gelmesiyle kısa süreli bir durgunluk yaşandığını ancak bayram ve sonrası için gelen talepler nedeniyle bölge turizmcisinin mutlu olduğunu anlatan Tekeoğlu, “Bayram için her dönemden çok daha fazla beklenti içerisindeyiz. Otellerde ve rehber taleplerinde yüzde 100’e yaklaştık. Haziran ayında bu kadar yoğunluğu bölge olarak ilk kez yaşıyoruz” diye konuştu. Bölgeye tur talebinin Türkiye’nin dört bir yanından gerçekleştiğine işaret eden Tekeoğlu, bu yılın Güneydoğu turizmi için milat olmasını beklediklerini kaydetti. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve turizm acentesi sahibi Rahime Yaşar da geçen sene aralık ayında 2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edildiğini anımsatarak, bu süreden sonra kentte hummalı bir çalışma başlatıldığını vurguladı.

YÜZDE 100 DOLU

Çok yoğun bir ilkbahar sezonu geçirdiklerini vurgulayan Yaşar şunları söyledi: “Şanlıurfa şubatın ikinci yarısından itibaren günübirlik gelişlerle birlikte bir hayli ilgi gördü. Seçimden sonra ise yoğunluk tavan yaptı. Nisan ayını yüzde 100’ün üzerinde dolulukla geçirdik. Bu anlamda taleplere yetişmekte zorlandık. Şu an ise Ramazan sakinliğini yaşıyoruz. Ama bayrama doğru yine hareketlenmeler başlıyor. Biz de tur taleplerini değerlendiriyoruz. Bayrama yakın bir süre kala tekrar aynı o hareketliliğe başlarız. Ayrıca 9 günlük bayram tatili GAP turlarına ilgiyi artıracaktır. Bayram tatili için görüştüğümüz otellerde yer yok. Tarih kaydırarak taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Özellikle turizm belgeli otellerimizin hepsi dolu, belediye belgelilerinde kısmen yer görünüyor.”

Şanlıurfa’da bir otel zincirinin müdürü Ertuğrul Er ise turizm sezonunun başladığı 15 Mart’tan Ramazan ayına kadar tam dolulukla çalıştıklarını anımsatarak “Oldukça yoğun bir sezon geçirdik. Bu durum mutluluk verici. Şu an sakin bir dönemdeyiz. Ama Ramazan sonrası için rezervasyonlarımız dolu durumda” diye konuştu.