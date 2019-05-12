Güneydoğu bayramı şimdiden doldurdu
Terörün bittiği Güneydoğu turizmde ‘bayram’ yaşıyor. Gaziantep ve Şanlıurfa’daki bayram tatili rezervasyonları, şimdiden yüzde 100 doluluğa yaklaştı. Turizmciler “Bölgede ilk kez bu kadar yoğunluk yaşıyoruz” dediler.
Terörün bitmesiyle birlikte son yıllarda altın dönemini yaşayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi turizmde ‘bayram’ yaşıyor. Bölgenin önemli turizm merkezlerinden özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa’da bayram tatili için şimdiden yoğun şekilde rezervasyon talebi gelmeye başladı. Turlardaki ve otellerdeki doluluk şimdiden yüzde 100’e yaklaştığı bölge için turizmciler bayram tatili için ‘Rezervasyonsuz yola çıkmayın’ önerisinde bulundu.
İLK KEZ YAŞIYORUZ
Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası (GARO) Başkanı Murat Alpaslan Tekeoğlu, bölgede son 2 yıldır önemli turizm hareketliliği yaşandığı söyledi. Ramazanın gelmesiyle kısa süreli bir durgunluk yaşandığını ancak bayram ve sonrası için gelen talepler nedeniyle bölge turizmcisinin mutlu olduğunu anlatan Tekeoğlu, “Bayram için her dönemden çok daha fazla beklenti içerisindeyiz. Otellerde ve rehber taleplerinde yüzde 100’e yaklaştık. Haziran ayında bu kadar yoğunluğu bölge olarak ilk kez yaşıyoruz” diye konuştu. Bölgeye tur talebinin Türkiye’nin dört bir yanından gerçekleştiğine işaret eden Tekeoğlu, bu yılın Güneydoğu turizmi için milat olmasını beklediklerini kaydetti. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve turizm acentesi sahibi Rahime Yaşar da geçen sene aralık ayında 2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edildiğini anımsatarak, bu süreden sonra kentte hummalı bir çalışma başlatıldığını vurguladı.
YÜZDE 100 DOLU
Çok yoğun bir ilkbahar sezonu geçirdiklerini vurgulayan Yaşar şunları söyledi: “Şanlıurfa şubatın ikinci yarısından itibaren günübirlik gelişlerle birlikte bir hayli ilgi gördü. Seçimden sonra ise yoğunluk tavan yaptı. Nisan ayını yüzde 100’ün üzerinde dolulukla geçirdik. Bu anlamda taleplere yetişmekte zorlandık. Şu an ise Ramazan sakinliğini yaşıyoruz. Ama bayrama doğru yine hareketlenmeler başlıyor. Biz de tur taleplerini değerlendiriyoruz. Bayrama yakın bir süre kala tekrar aynı o hareketliliğe başlarız. Ayrıca 9 günlük bayram tatili GAP turlarına ilgiyi artıracaktır. Bayram tatili için görüştüğümüz otellerde yer yok. Tarih kaydırarak taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Özellikle turizm belgeli otellerimizin hepsi dolu, belediye belgelilerinde kısmen yer görünüyor.”
Şanlıurfa’da bir otel zincirinin müdürü Ertuğrul Er ise turizm sezonunun başladığı 15 Mart’tan Ramazan ayına kadar tam dolulukla çalıştıklarını anımsatarak “Oldukça yoğun bir sezon geçirdik. Bu durum mutluluk verici. Şu an sakin bir dönemdeyiz. Ama Ramazan sonrası için rezervasyonlarımız dolu durumda” diye konuştu.
KAPADOKYA REKORA KOŞUYOR
Geçen yıl turist sayısında kendi rekorunu kıran Kapadokya’da, bu yılın ilk dört aylık döneminde müze, ören yeri ve yer altı şehirlerini ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 800 bin 732 oldu. Ocak-nisan döneminde, bölgede en çok ziyaret edilen alanların başında gelen Göreme Açık Hava Müzesi’ni 362 bin 897, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 165 bin 60, Derinkuyu Yeraltı Şehrini ise 118 bin 932 turist gezdi.
Göbeklitepe 1.5 milyon kişiyi ağırladı
Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden bir olarak dikkati çeken ve “Göbeklitepe Yılı” sayesinde baharda turist akınına uğrayan Şanlıurfa’da, Hazreti İbrahim’in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi gibi mekanlar, ziyaretçilerine farklı bir tatil imkanı sunuyor. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde kişinin konaklamak üzere ziyaret ettiği kentin Göbeklitepe Yılı’nın da etkisiyle bu yıl 700 bini konaklamalı olmak üzere 1.5 milyondan fazla kişiyi ağırladığı öğrenildi.
EURO’ DA DA YERİNİ ALDI
Dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu Göbeklitepe, hatıra amacıyla basılan Euro’da yer aldı. Göbeklitepe Eurolarının turizm amacıyla kullanılması planlanıyor. Nümismat (Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan) Özgür Honça, ekip arkadaşları İbrahim Gölgeli ve Christian Petermann ile birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda Avrupa Merkez Bankası’nın turizm amacıyla para basma lisansı verdiği kuruluşta gerçek Euro standartlarında hatıra parası bastırdı. Hatıra Euro’sunun üzerinde Göbeklitepe resmi bulunurken parayla herhangi bir alım-satım yapılamaması amacıyla ‘0’ ibaresi bulunuyor. Honça “Para sadece hatıra ve turizm amaçlı olarak basıldı” dedi. Koleksiyoner Honça, yakında yeni bir projelerinin daha olduğunu, bu projede Fatih Sultan Mehmet Han’ın Euro üzerinde yer alacağını kaydederek “Fatih, Avrupa’yı fethedecek” dedi.
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