Günün ilk ışıklarıyla tarlaya geliyorlar, yoğun talebe yetişemiyorlar

AA 25 Temmuz 2021 Pazar 11:02 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:02

Günün ilk ışıklarıyla tarlaya giden üreticiler, yoğun talebi karşılamak için çaba harcıyor.



Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, bu sene verimin iyi olduğunu söyledi.



Karpuz fiyatlarının da üreticileri mutlu ettiğini anlatan Ünver, "Çukurova'da fiyatlar çok düşük başladı ama sıcaklar birdenbire arttı. Çukurova ve Karacabey'deki mahsul yandı. Hal böyle olunca Osmaneli'nin karpuzu ön plana çıktı." diye konuştu.



Bölgelerinde yetişen karpuza Türkiye'nin her yerinden talep olduğunu vurgulayan Ünver, "Mahsulün tarlada kalacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü talep çok" dedi.



Bolu'daki hale karpuz götürmek için Osmaneli'ne geldiğini söyleyen Ahmet Demir, "15-20 yıldır buraya karpuz almaya geliyoruz. Sezonda geliyoruz, karpuzu yükleyip gidiyoruz." diye konuştu.

Tarlada çalışan Sevda Çetinkaya ise karpuz kesimi yaparak mesailerini sürdürdüklerini söyledi.



Karpuzun ekiminin nisan ayının başlarında yapıldığını belirten Çetinkaya, "Çok erken saatte geliyoruz. Çünkü sıcakta çok fazla çalışılmıyor. Güç sarf edilen bir iş bu" diye konuştu.

