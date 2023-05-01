İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4602
  • EURO
    21,4374
  • ALTIN
    1239.5
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gurur veren sevkiyat: İlk Togg'lar böyle teslim edildi
Ekonomi

Gurur veren sevkiyat: İlk Togg'lar böyle teslim edildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, üretim aşamasından teslim aşamasına kadar her konuda ezber bozmaya devam ediyor. Süper lüks spor otomobillerin yanı sıra Türkiye'de ilk kez, CSUV bir otomobilin tırla sahiplerinin evine kadar götürülüp teslim edilmesi Togg'un farkını bir kez daha gözler önüne serdi.

IHA1 Mayıs 2023 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Gurur veren sevkiyat: İlk Togg'lar böyle teslim edildi
ABONE OL

Türkiye'nin otomobili Togg T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara teslim etti.

Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından, T10X'lerin teslimatlarına ilişkin paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı. T10X için kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı.

Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya, Oltu Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Yapılan paylaşımda "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X'lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. <>" ifadelerine yer verildi.

  • Togg
  • milli otomobili Togg

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.