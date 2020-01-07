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Ekonomi

Güvenli Satış Sistemi nedir? Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi ne demek?

Güvenli Satış Sistemi nedir? Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi ne demek? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek' dedi. Güvenli Satış Sistemi'ne dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

07.01.2020  11:13 - Güncelleme: 07.01.2020  11:13

Güvenli Satış Sistemi nedir? Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi ne demek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek" açıklamasında bulundu.

GÜVENLİ SATIŞ SİSTEMİ NEDİR?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek" açıklamasında bulundu. 

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