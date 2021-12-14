Güzel haberi Bakan verdi: Otoyol ve köprü ödemesi düşecek

Türkiye Gazetesi 14 Aralık 2021 Salı 08:11 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 08:11

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu, kara yolu ve denizcilik alanlarında Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yapılan yatırımlarda devletin verdiği garantilerde, 2024'te 'başa baş noktaya' gelineceğini, 2025'ten itibaren ise devletin gelir elde etmeye başlayacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Otoyol projelerine ilişkin garanti ödemeleri ise 2022'den itibaren düşüş eğilimine girecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile yapılan yatırımlarda devletin verdiği garantilerde, 2024'te 'başa baş noktaya' gelineceğini, otoyol projelerindeki garanti ödemelerinin ise önümüzdeki yıldan itibaren azalacağını kaydetti. TBMM Genel Kurulunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde KÖİ ile yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, son 19 yılda KÖİ'yle devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 38 proje için 37,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlattı. Projelerin kısa dönemli değerlendirilerek kamuya haksızlık yapıldığını belirten Karaismailoğlu, "Hava yolu, karayolu ve denizcilik alanlarında KÖİ Modeli ile yapılan yatırımlar incelendiğinde, 2024 yılında 'başa baş noktaya' gelineceği görülüyor. Bu da 2025'ten itibaren elde edeceğimiz gelirlerin, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacağı anlamına geliyor. Böylece ulaştırma sektörü genel olarak değerlendirildiğinde, KÖİ Modeli ile yapılan projeler özelinde net nakit akışı sağlanacak. Dolayısıyla devletimiz, ilave gelire kavuşacak. Otoyol projelerine ilişkin garanti ödemeleri, 2022'den itibaren düşüş eğilimine girecek. Önümüzdeki yıldan itibaren hem garanti ödemeleri hem de ödeme oranları azalacak" dedi.

AVRASYA'DAN 140 MİLYON DOLAR GELİR

Karaismailoğlu, KÖİ modeli ile yapılan Avrasya Tüneli'ni, açılışından bu yana 73,5 milyon aracın kullandığını, 120 milyon saat zaman ve 160 bin ton yakıt tasarrufu, 69 bin ton da emisyon azalımı sağlandığını hatırlattı. Karaismailoğlu, "Yapım maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yatırım tamamlanmıştır. Yirmi beş yıllık işletme döneminde 2023'e kadar sübvanse edilecek fark dahi kapanacak, garanti üstü gelirden devletin kasasına ilave olarak 140 milyon dolar para girecektir" dedi. Avrasya tüneli için bugüne kadar garanti farkından dolayı, yıllık katkının 400 milyon lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Oysaki Avrasya Tüneli'ni devlet yapsaydı 1 milyar 250 milyon dolar cebinden para çıkacaktı, 450 milyon TL de işletmeye para harcayacaktı" diye konuştu.

DEV PROJELER 2040'A KADAR KAMUYA DEVREDİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Osmangazi Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi dev projeler 2040 yılında tamamen devletin olacak. 2040'a gelindiğinde genel bütçeden bir kuruş dahi harcanmadan kendi yatırımını ve finansını kendisi üretecek olan projeler, devlete 18 milyar liralık katkı sağlayacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

2019'da işletmeye açılan dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü'nün işletme süresi 15 yıl sonra bitecek. 2035 yılında kamunun olacak.

YSS KÖPRÜSÜ VE KUZEY MARMARA OTOYOLU

Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü'nün de dâhil olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletme süresi 7 yıl 8 ay. 2016 yılında hizmete açılan Otoyolun tamamen kamuya devri 2 Ağustos 2024'te gerçekleşecek.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022 yılında hizmete açılması planlanıyor. Projenin yapım dâhil toplam işletme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün. Bu süre 2038'de dolacak.

AVRASYA TÜNELİ

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan alternatif geçiş yolu Avrasya Tüneli, çift katlı tünel olarak inşa edilerek İstanbul'un güneyinde yeni bir bağlantı rotası oluşturdu. İşletmeye açıldığı 2016 yılından bugüne yaklaşık 8 milyar lira tasarruf edilen proje, 25 yıllık işletme dönemi sonunda, 2040 yılında devlete devredilerek.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU

Türkiye'nin en akıllı yolu olarak Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde 2020 yılında hizmete giren Ankara-Niğde Otoyolu, 3 yıl gibi bir sürede tamamlandı. İşletme süresi 15 yıl 4 ay olan proje, 2035 yılında kamuya devredilecek.