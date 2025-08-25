İSTANBUL 28°C / 19°C
25 Ağustos 2025 Pazartesi
Ekonomi

Hakem Kurulu'nun 3. toplantısı sona erdi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantıda, memur ve memur emeklisinin zam oranları ele alındı.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:58
Hakem Kurulu'nun 3. toplantısı sona erdi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur zamlarıyla ilgili üçüncü toplantısı sona erdi.

Toplantıda, memur ve memur emeklisinin zam oranları ele alındı.

Hükümet son teklifinde memura 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önermişti. 2027 yılı için sunulan teklif ise yüzde 4 artı 4 oldu. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış için ek teklifte bulunuldu.

HAKEM KURULU OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALACAK

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.

Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak.

