Halı ihracatı 11 ayda 2,1 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye'nin halı ihracatının 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7'lik artışla 2 milyar 76 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Bu rakam, tüm zamanların ocak-kasım dönemlerinin rekoru. Yıl sonu hedefimiz 2,3 milyar dolar." dedi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretilen halıların dünyanın dört bir yanına ulaştığını ifade ederek, Türk halısının kalitesi ve tasarımları ile öne çıktığını, ABD, Avrupa, Körfez ve Orta Doğu'da çok iyi bilindiğini, son yıllarda Afrika ve Uzak Doğu'ya açılım yaptıklarını, bu açılımlarının meyvelerini de almaya başladıklarını söyledi.

Bu yıl ihracatta çok iyi gittiklerini belirten Kaplan, "Türkiye'nin halı ihracatı, bu yılın 11 ayında 2017'nin yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7'lik artışla 2 milyar 76 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların ocak-kasım dönemlerinin rekoru. Yıl sonu hedefimiz 2,3 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Kaplan, Türk halısında ihracatın yüzde 50'den fazlasının ABD ve AB ülkelerine yapıldığını, bunun çok iyi bir gelişme olduğunu, düzenli ve sağlam müşterilerinin bulunduğunu anlattı.

En yüksek halı ihracatı ABD'ye

Salahattin Kaplan, halı ihracatının en fazla ABD'ye yapıldığını, bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre ABD'ye yapılan halı ihracatının yüzde 24'lük artışla 516 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

ABD'nin, 11 ayda Türkiye'nin halı ihracatından yüzde 24,9 pay aldığını belirten Kaplan, "Türkiye'den ihraç edilen her 4 halıdan birisi ABD'ye satılıyor diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Söz konusu dönemde Suudi Arabistan'ın, 239 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldığını bildiren Kaplan, yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre bu ülkeye yapılan halı ihracatında yüzde 18,1'lik gerileme yaşandığını anlattı.

Kaplan, en çok halı ihracatı yapılan ülkeler arasında Irak'ın 160 milyon dolarla üçüncü, Almanya'nın 92 milyon dolarla dördüncü, Birleşik Krallık'ın 90 milyon dolarla beşinci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 65 milyon dolarla altıncı, Mısır'ın 61 milyon dolarla yedinci, Libya ve İran'ın 45'er milyon dolarla sekizinci ve dokuzuncu, İsrail'in de 32 milyon dolarla onuncu sırada yer aldığını bildirdi.

Kaplan, ilk 10'da yer alan ülkeler arasında 11 ayda 2017'nin aynı dönemine göre en yüksek ihracat artışının yüzde 151,7 ile Mısır'da gerçekleştiğini kaydetti.

Yüzde 84'ü makine halısı

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, 11 ayda ihracatı yapılan 2 milyar 76 milyon dolarlık halının yüzde 32,1'lik kısmına denk gelen 665 milyon dolarının Orta Doğu ülkelerine satıldığını söyledi.

Amerika ülkelerinin toplam ihracattan yüzde 26,7'lik pay aldığını belirten Kaplan, halıların yüzde 19,5'inin Avrupa, yüzde 10'unun Afrika, yüzde 5,2'sinin Asya ve Okyanusya ülkelerine satıldığını söyledi.

Kaplan, ihraç edilen halıların yüzde 84'ünün makine halısı, yüzde 13,3'ünün tufte halılar, yüzde 2,3'ünün el halıları, yüzde 0,4'ünün de kilim olduğunu bildirdi.

"2019 hedefi en az 2,5 milyar dolar ihracat"

Salahattin Kaplan, Türkiye'nin halı üretiminde de, ihracatında da lider olduğunu vurgulayarak, gelecek yıl için ihracat hedeflerinin en az 2,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Düzenli ve sağlam müşterilere sahibiz. İhracatımızın önemli bir kısmını ABD ve AB'ye yapmamız büyük avantaj. Her şey güzel gidiyor ancak bazı sıkıntılarımız da var. Halı firmalarımız, genelde orta ölçekli ve kredilerle çalışıyor. Son dönemde bankalar, firmalarımız kredileri zamanında ödese de yeniden kredi kullanımında sıkıntı çıkarıyor. Bu konunun çözülmesi lazım. Ayrıca, bu yıl bu konuda sıkıntı yaşayan halıcılarımız, 2019'a daha tedbirli giriyor. 1-2 yıla Türk halıcısının bankalara ihtiyacı da kalmayacak."