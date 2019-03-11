Halkalı’ya hızlı tren 12 Mart’ta geliyor

İstanbul ulaşımının can damarı haline gelen demir yolu hatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Bir süre önce deneme sürüşlerine de katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı demir yolu hattının 12 Mart’ta hizmete açılacağını bildirdi. Turhan, Bakanlığın Altyapı

Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen Marmaray Projesi’ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76.6 kilometrelik demir yolu hattında 13.6 kilometrelik Marmaray’ın açılışının ardından geriye kalan 63 kilometrelik demir yolu hattının hizmete girmesi için çalışmaların tamamlandığını söyledi. Asya yakasında Ayrılık Çeşmesi’nden Gebze’ye 43.8 kilometre, Avrupa yakasında Kazlıçeşme’den Halkalı’ya 19.2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki çift hat ve mevcut istasyonların kaldırıldığını ifade eden Turhan, “İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi” diye konuştu.

ÜÇ HAT ÇALIŞACAK

Turhan, hattın trafiğe rahatlama getireceğini belirterek, “Aynı güzergahta 3 hatta izin verecek şekilde tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edilmeye başladı. Yeni yapılacak 3 hattan kuzey 2 hattı Marmaray trenleri kullanacak. 2 dakika aralıklarla metro standardında banliyö işletmesi gerçekleştirilebilecek. Güneyde bulunan 3. hattı ise şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile yüksek hızlı tren kullanacak. Söz konusu hatta, çift yönlü YHT işletmesini temin için 10 adet de siding yapıldı” dedi.

HIZLI TREN GELİYOR

Diğer 31 istasyonun ise banliyö istasyonu olarak sadece Marmaray trenlerine hizmet vereceğini dile getiren Turhan, 2 viyadük, 27 karayolu alt geçidi, 29 yaya alt geçidi, 21 kara yolu üst geçidi, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısının yeniden inşa edildiğini ifade etti. Turhan, bu yıl yolcu taşımalarına başlanacak olan proje kapsamında, Gebze-Halkalı YHT hattının hazır olacağını ve Ankara-İstanbul YHT ile işletmeye alınacağını belirterek, “Böylece Ankara’dan kalkan yüksek hızlı tren, İstanbul’a ulaşacak ve Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı’da durabilecek” diye konuştu.