Halkalı’ya hızlı tren 12 Mart’ta geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gebze-Halkalı hızlı tren hattının 12 Mart’ta hizmete açılacağını söyledi. Turan “İki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek” dedi.
İstanbul ulaşımının can damarı haline gelen demir yolu hatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Bir süre önce deneme sürüşlerine de katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı demir yolu hattının 12 Mart’ta hizmete açılacağını bildirdi. Turhan, Bakanlığın Altyapı
Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen Marmaray Projesi’ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76.6 kilometrelik demir yolu hattında 13.6 kilometrelik Marmaray’ın açılışının ardından geriye kalan 63 kilometrelik demir yolu hattının hizmete girmesi için çalışmaların tamamlandığını söyledi. Asya yakasında Ayrılık Çeşmesi’nden Gebze’ye 43.8 kilometre, Avrupa yakasında Kazlıçeşme’den Halkalı’ya 19.2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki çift hat ve mevcut istasyonların kaldırıldığını ifade eden Turhan, “İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi” diye konuştu.
ÜÇ HAT ÇALIŞACAK
Turhan, hattın trafiğe rahatlama getireceğini belirterek, “Aynı güzergahta 3 hatta izin verecek şekilde tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edilmeye başladı. Yeni yapılacak 3 hattan kuzey 2 hattı Marmaray trenleri kullanacak. 2 dakika aralıklarla metro standardında banliyö işletmesi gerçekleştirilebilecek. Güneyde bulunan 3. hattı ise şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile yüksek hızlı tren kullanacak. Söz konusu hatta, çift yönlü YHT işletmesini temin için 10 adet de siding yapıldı” dedi.
HIZLI TREN GELİYOR
Diğer 31 istasyonun ise banliyö istasyonu olarak sadece Marmaray trenlerine hizmet vereceğini dile getiren Turhan, 2 viyadük, 27 karayolu alt geçidi, 29 yaya alt geçidi, 21 kara yolu üst geçidi, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısının yeniden inşa edildiğini ifade etti. Turhan, bu yıl yolcu taşımalarına başlanacak olan proje kapsamında, Gebze-Halkalı YHT hattının hazır olacağını ve Ankara-İstanbul YHT ile işletmeye alınacağını belirterek, “Böylece Ankara’dan kalkan yüksek hızlı tren, İstanbul’a ulaşacak ve Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı’da durabilecek” diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bir süre önce Gebze-Halkalı hatttında deneme sürüşüne katılarak incelemede bulundu.
191 ASANSÖR VAR
Proje kapsamındaki istasyonların, alt ve üst geçitlerde engelli vatandaşların erişimi için yürüyen merdiven, asansör ve rampalara yer verildiğine dikkati çeken Turhan, “Bu kapsamda toplam 155 yürüyen merdiven ve 191 asansör kullanıldı” dedi.
14 TARİHİ İSTASYON
Yeni istasyonların yerleri ve güzergah planları, banliyö güzergahında yer alan 14 tarihi istasyon ve tüm tarihi yapılar korunacak şekilde belirlendiğini anlatan Turhan, “Yeşilköy ve Göztepe istasyonları proje kapsamında restore edildi. Yapılacak çalışma kapsamında Göztepe istasyonu önce çelik taşıyıcı üzerinde askıya aldı, altında hat yapıları inşa edildi sonra tarihi istasyon yerinde korunarak restore edildi” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.