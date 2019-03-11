18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4603
  • 6,1201
  • 227.283
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Halkalı’ya hızlı tren 12 Mart’ta geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gebze-Halkalı hızlı tren hattının 12 Mart’ta hizmete açılacağını söyledi. Turan “İki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek” dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul ulaşımının can damarı haline gelen demir yolu hatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Bir süre önce deneme sürüşlerine de katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı demir yolu hattının 12 Mart’ta hizmete açılacağını bildirdi. Turhan, Bakanlığın Altyapı 

Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen Marmaray Projesi’ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76.6 kilometrelik demir yolu hattında 13.6 kilometrelik Marmaray’ın açılışının ardından geriye kalan 63 kilometrelik demir yolu hattının hizmete girmesi için çalışmaların tamamlandığını söyledi. Asya yakasında Ayrılık Çeşmesi’nden Gebze’ye 43.8 kilometre, Avrupa  yakasında Kazlıçeşme’den Halkalı’ya 19.2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki çift hat ve mevcut istasyonların kaldırıldığını ifade eden Turhan, “İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi” diye konuştu. 

ÜÇ HAT ÇALIŞACAK  

Turhan, hattın trafiğe rahatlama getireceğini belirterek, “Aynı güzergahta 3 hatta izin verecek şekilde tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edilmeye başladı. Yeni yapılacak 3 hattan kuzey 2 hattı Marmaray trenleri kullanacak. 2 dakika aralıklarla metro standardında banliyö işletmesi gerçekleştirilebilecek. Güneyde bulunan 3. hattı ise şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile yüksek hızlı tren kullanacak. Söz konusu hatta, çift yönlü YHT işletmesini temin için 10 adet de siding yapıldı” dedi. 

HIZLI TREN GELİYOR 

Diğer 31 istasyonun ise banliyö istasyonu olarak sadece Marmaray trenlerine hizmet vereceğini dile getiren Turhan, 2 viyadük, 27 karayolu alt geçidi, 29 yaya alt geçidi,  21 kara yolu üst geçidi, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısının yeniden inşa edildiğini ifade etti. Turhan, bu yıl yolcu taşımalarına başlanacak olan proje kapsamında, Gebze-Halkalı YHT hattının hazır olacağını ve Ankara-İstanbul YHT ile işletmeye alınacağını belirterek, “Böylece Ankara’dan kalkan yüksek hızlı tren, İstanbul’a ulaşacak ve Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı’da durabilecek” diye konuştu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bir süre önce Gebze-Halkalı hatttında deneme sürüşüne katılarak incelemede bulundu.

191 ASANSÖR VAR

Proje kapsamındaki istasyonların, alt ve üst geçitlerde engelli vatandaşların erişimi için yürüyen merdiven, asansör ve rampalara yer verildiğine dikkati çeken Turhan, “Bu kapsamda toplam 155 yürüyen merdiven ve 191 asansör kullanıldı” dedi. 

14 TARİHİ İSTASYON

Yeni istasyonların yerleri ve güzergah planları, banliyö güzergahında yer alan 14 tarihi istasyon ve tüm tarihi yapılar korunacak şekilde belirlendiğini anlatan Turhan, “Yeşilköy ve Göztepe istasyonları proje kapsamında restore edildi. Yapılacak çalışma kapsamında Göztepe istasyonu önce çelik taşıyıcı üzerinde askıya aldı, altında hat yapıları inşa edildi sonra tarihi  istasyon yerinde korunarak restore edildi” dedi.        

AK Parti seçim bürosuna provokasyon girişimi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bilim insanları keşfetti: Uykuda onarıyor

Bilim insanları keşfetti: Uykuda onarıyor

Buteflika ülkesine döndü

Buteflika ülkesine döndü

Başkan Erdoğan: Kendi içinizde bölünmeyeceksiniz

Başkan Erdoğan: Kendi içinizde bölünmeyeceksiniz

PKK'ya hava operasyonu: Hedefler yerle bir edildi

PKK'ya hava operasyonu: Hedefler yerle bir edildi

Trump'tan 8,6 milyar dolarlık istek

Trump'tan 8,6 milyar dolarlık istek

'299 PKK iltisaklıyı listelerine koyanlara sözümüz olacak'

'299 PKK iltisaklıyı listelerine koyanlara sözümüz olacak'

İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi

İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi

Bakan Kurum açıkladı: Uygulama 2021'de başlayacak

Bakan Kurum açıkladı: Uygulama 2021'de başlayacak
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Twitter paylaşımı: Bozulmasın o güzel gözler

Başkan Erdoğan´dan Twitter paylaşımı: Bozulmasın o güzel gözler

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA