Halkbank’a yine çirkin saldırı

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı içine sindiremeyen ABD yeniden Halkbank’a saldırdı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları raftan indirerek haksız bir dava açtı. Banka “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek”le suçlandı. Başsavcılık açıklamasında, bankaya 6 ayrı suçlama isnat edildi. Davada Halkbank ‘ABD’yi dolandırmaya teşebbüs’, ‘ABD’nin İran yaptırımlarını delme’, ‘banka dolandırma’, ‘banka dolandırmaya teşebbüs’, ‘para aklama’ ve ‘para aklamaya teşebbüs’ gibi 6 suçlama isnat ediliyor.

HUKUKİ YETKİ AŞIMI

İddianame hazırlanmasına sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu, işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden açmak suretiyle maalesef hukuk dışı, çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararları göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız” dedi.

ZAMANI MANİDAR

Karara tepki gösteren Halkbank ise uluslararası hukuktan kaynaklanan gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını duyurdu. Bahse konu iddianamenin yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaların tekrarlandığı belirtilen açıklamada iddianamenin tarihte bir ilk olmak üzere emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımı olduğu vurgulandı. Açıklamada “Söz konusu iddialara ilişkin bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır” denildi. Açıklamada birçok kez Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialar ile bağlantılı olarak ABD’li yetkili kurumlara bilgi ve belge sunulduğu ayrıca Halkbak’ın gönüllü bir bağımsız inceleme süreci başlattığı ifade belirtilerek “ABD’nin saygın ve büyük hukuk firmalarından King & Spalding ile adli bilirkişi niteliğindeki veri analizi firması Exiger’a gönüllü olarak yaptırılan bağımsız incelemede 6 milyondan fazla belge, 8 milyonun üstünde SWIFT mesajı, yaklaşık 36 GB işlem verisi, 140 bin işlem dosyası incelenmiştir. Bir yıllık süre zarfında yaklaşık 30 avukatın 25 bin saatin üzerinde mesai yaptığı bağımsız inceleme sonucunda bankamızın ABD’nin İran’a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği, dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı ve herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığı belgelenmiştir. Söz konusu firmalar, bu bulguları ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) bildirmiştir” denildi.

YASAL TAKİP

Bankadan yapılan açıklamada “Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Ayrıca, dava süreci boyunca gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, bankamızın güven ve itibarı ile finansal bünyesine zarar verecek nitelikte hareket edenler hakkında Bankacılık Kanunu ile uluslararası hukuktan kaynaklanan gerekli yasal süreçler başlatılarak maddi ve manevi tazminat haklarımız aranacaktır” ifadesi kullanıldı.

BANKA HİSSELERİNDE AÇIĞA SATIŞA YASAK Halkbank’a açılan dava sonrasında Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde dünden itibaren geçici olarak açığa satışı yasakladı. Duyuruya göre Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası (C), TSKB, VakıfBank ve Yapı Kredi paylarında geçici olarak açığa satış yasağı getirildi. Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.

ABD’NİN YARGILAMA YETKİSİ YOK