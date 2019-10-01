Halkbank’tan eczacılara Paraf Kobi paketi

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokolle, Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı ve Eczacı Destek Paketi hizmete sunuldu. Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı ile eczacıların nakit akışlarını düzenleyebileceklerini, çek-senet işlemleriyle uğraşmadan taksitli/vadeli mal alımlarını ve tüm harcamalarını tek kart ile gerçekleştirebileceklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkımıza değerli hizmetlerde bulunan eczacılar, oluşturduğumuz Eczacı Destek Paketi ile 500 bin TL’ye kadar destek imkânını, Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı aracılığıyla ve aylık eşit taksitli kredi olarak kullanabilecekler” dedi.

DESTEKLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Arslan şunları söyledi:Türk Eczacıları Birliği iş birliğiyle geliştirdiğimiz ve 26 binden fazla eczacıya katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu paketimize, işletmelerin büyük ilgi göstereceklerine inanıyoruz. Eczacılar halkımıza değerli hizmetlerde bulunuyorlar, biz de onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz.”

ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLANIYOR

Eczacı Kart’ın eczacıların her platformda mesleki temsilini ön plana çıkarmak ve alanında marka değeri yüksek tedarikçiler ile çatı anlaşmaları yaparak eczane ekonomisine katkı sunmak amacıyla 2015 yılında başlayan bir proje olduğunu söyleyen Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, “Yeni Nesil Eczacı Kart, eczacılarımızın hem ilaç alımlarında hem de günlük hayatta ihtiyaç duydukları her alanda sunacağı avantajlarla ekonomilerine katkı sağlayacak” dedi.