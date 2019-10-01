Halkbank’tan eczacılara Paraf Kobi paketi
Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği yeni bir oluşuma gitti. Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı hizmete alan iki kurum, hayati önem taşıyan ilaç sektörünün ödeme sorunlarını çözecek. Eczacılar bu kart ile tüm alım-satım ve ödeme işlemlerini yapacak.
Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokolle, Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı ve Eczacı Destek Paketi hizmete sunuldu. Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı ile eczacıların nakit akışlarını düzenleyebileceklerini, çek-senet işlemleriyle uğraşmadan taksitli/vadeli mal alımlarını ve tüm harcamalarını tek kart ile gerçekleştirebileceklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkımıza değerli hizmetlerde bulunan eczacılar, oluşturduğumuz Eczacı Destek Paketi ile 500 bin TL’ye kadar destek imkânını, Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı aracılığıyla ve aylık eşit taksitli kredi olarak kullanabilecekler” dedi.
DESTEKLER ARALIKSIZ SÜRECEK
Arslan şunları söyledi:Türk Eczacıları Birliği iş birliğiyle geliştirdiğimiz ve 26 binden fazla eczacıya katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu paketimize, işletmelerin büyük ilgi göstereceklerine inanıyoruz. Eczacılar halkımıza değerli hizmetlerde bulunuyorlar, biz de onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz.”
ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLANIYOR
Eczacı Kart’ın eczacıların her platformda mesleki temsilini ön plana çıkarmak ve alanında marka değeri yüksek tedarikçiler ile çatı anlaşmaları yaparak eczane ekonomisine katkı sunmak amacıyla 2015 yılında başlayan bir proje olduğunu söyleyen Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, “Yeni Nesil Eczacı Kart, eczacılarımızın hem ilaç alımlarında hem de günlük hayatta ihtiyaç duydukları her alanda sunacağı avantajlarla ekonomilerine katkı sağlayacak” dedi.
36 AY KADAR VADELİ
Halkbank, eczacılara birçok avantaj da sunuyor. Eczacı Destek Paketi ile 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere 36 aya kadar aylık eşit taksitli kredi seçeneği de sunan Halkbank, eczacılara kredi komisyon oranı üzerinden 50 baz puan indirim avantajı da sunuyor.
ÜRÜN DE ALABiLECEK
Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı ile eczacılar, tedarikçilerinden peşin, eşit taksitli veya esnek vadeli mal alımı yapabilecek ve bayi limiti içerisinde serbest olarak vade belirleyebilecekler. İş birliği kapsamında çeşitli kampanyalardan da faydalanabilecek olan Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı kullanıcıları, kredi kartları ile KOBİ/ESNAF POS’larından gerçekleştirilecek ilaç alımlarında iskontolu peşin veya istenilen vadede eşit taksit/vadeli seçeneklerine sahip olacaklar; mal alımlarını, Türk Eczacıları Birliği ile Halkbank arasında belirlenen komisyon oranından özel çalışma koşullarıyla gerçekleştirilebilecekler.
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