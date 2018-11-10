Halkbank’tan ekonomiye 217 milyar lira kaynak

Halkbank, 2018 yılının ilk 9 ayında da reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarıyla ekonomiye değer katmayı sürdürdü. Banka’nın üçüncü çeyrek sonunda toplam kredileri 2017 yılsonuna göre yüzde 34.4 artışla 350.3 milyar TL’ye yükseldi. KOBİ kredilerinin de dahil olduğu ticari kredileri, 2017 yıl sonuna göre yüzde 34.9 artış göstererek 217 milyar TL’ye ulaşan Halkbank’ın KOBİ kredileri pazar payı yüzde 15.2 olarak gerçekleşti. Bankanın 9 aylık net kârı ise 2.2 milyar TL oldu.

PİYASALARA GÜVEN

Türk Bankacılık sektörünün yılın üçüncü çeyreğinde, finansal istikrarın yeniden tesisinde zorlu bir dönemi başarıyla yönettiğini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Bankacılık sektörü,her türlü finansal riski yönetebilen güçlü mali altyapısıyla ekonominin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu bir kez daha göstermiştir.Finansal dalgalanmaları geride bıraktığımız süreçte herhangi bir likidite daralmasının yaşanmaması sektörümüzün önceliği olmuş, geri ödemelerin vadelendirilmesi konusunda getirdiğimiz esneklikler piyasalara güven vermiştir. Türkiye Bankalar Birliği’nin aynı dönemde aldığı kredi vadelendirmesine ilişkin tavsiye niteliğindeki kararı da yatırım ve üretim sürekliliğine önemli bir katkıda bulunmuştur” dedi. Arslan Yeni Ekonomi Programı’ndaki disiplin ve dengelenme hedeflerinin kısa sürede sonuca ulaştığına ve değişimi esas alan yeni dönemde,reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanmasında verimliliğin önemine dikkat çekti.

HEDEF DÜŞÜK FAİZ

Arslan “Dengeleme sürecinde özel sektörün Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na hızla verdiği olumlu yanıt, dalgalanmanın geçici olacağına inancın bir göstergesiydi. Bizim sanayisi yüksek teknolojili üretimde uzmanlaşmış, yerli ve milli üretimle dışa bağımlılığını en aza indirmiş Türkiye idealine olan inancımız tamdır. Enflasyonla mücadelenin bir gereği olarak, faiz oranlarının aşağı yönlü değişimi için çalışmaktayız. Yerli ve milli üretimde önemli bir farkındalığın oluşmasını sağlayan bu dönemin sonunda, Türkiye’nin yeni bir başarı hikâyesi daha yazacağına yürekten inanmaktayız” dedi.